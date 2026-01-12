Video overené agentúrou AFP ukazuje hromadenie tiel v márnici neďaleko Teheránu

Video, ktorého polohu v nedeľu overila agentúra AFP, ukazuje desiatky tiel zhromažďujúcich sa pred márnicou južne od Teheránu.
Zábery, geolokované podľa lokality z márnice v Kahrizaku, južne od iránskej metropoly, ukazovali telá zabalené v čiernych vreciach na zemi pred ňou a zjavne smútiacich príbuzných, ktorí hľadali svojich blízkych.
WATCH: January 8 footage from the Kahrizak Forensic Medical Center south of Tehran, Iran, shows dozens of body bags as families search for relatives killed during nationwide protests. pic.twitter.com/qzts3mvQiK
— Intel Net (@IntelNet) January 11, 2026
Video sa prvýkrát objavilo online v sobotu. Márnica je oficiálne známa ako Forenzné diagnostické a laboratórne centrum provincie Teherán.
Ľudskoprávne skupiny už upozornili na zábery z Kahrizaku, pričom nórska skupina Iran Human Rights uviedla, že „ukazujú veľký počet ľudí zabitých počas celoštátnych protestov v Iráne“.
Zlato, lietadlá a útek? Moskva sa možno znova stane útočiskom režimu, ktorý sa trasie v základoch
Skupina Hengaw, tiež so sídlom v Nórsku, uviedla, že sama overila zábery ukazujúce „desiatky krvavých tiel vo vnútri aj pred márnicou Kahrizak“, ktoré ukazujú „rozsiahly a závažný zločin“.
Aktivisti obvinili bezpečnostné zložky z použitia ostrej paľby na potlačenie dvojtýždňových protestov pod rúškom výpadku internetu a vyjadrili obavy, že už mohli byť zabité stovky ľudí.