Trump uvalil vysoké clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom

Počet potvrdených obetí protivládnych demonštrácií v Iráne stúpol na takmer 650.
Americký prezident Donald Trump oznámil uvalenie 25-percentného cla na všetky krajiny obchodujúce s Iránom, čím zvýšil tlak na vládu v Teheráne, keďže pri zásahoch proti demonštrantom zomrelo v Iráne takmer 650 ľudí.
Trump, ktorý sa Iránu opakovane vyhráža vojenskou intervenciou, v pondelok na sociálnych sieťach uviedol, že nové clá „okamžite“ zasiahnu obchodných partnerov islamskej republiky, ktorí obchodujú aj so Spojenými štátmi.
Hlavní partneri
„Toto nariadenie je konečné a nemenné,“ napísal na sociálnej sieti šéf Bieleho domu bez toho, aby špecifikoval, ktorých krajín sa jeho nariadenie bude týkať. Hlavnými obchodnými partnermi Iránu sú podľa spoločnosti TradingEconomics Čína, Turecko, Spojené arabské emiráty a Irak.
Trump zvažuje svoje možnosti v súvislosti s Iránom, ktorý je sužovaný viac ako dva týždne trvajúcimi demonštráciami, ktoré nezastavil ani takmer úplný výpadok internetu a použitie smrtiacej sily zo strany poriadkových síl a armády.
Mŕtvych je viac
Celonárodné protesty vyvolané ekonomickými problémami, sa stali jednou z najväčších výziev pre teokratický systém, ktorý vládne Iránu od islamskej revolúcie v roku 1979, ktorá zvrhla autoritársky režim šacha Rezu Pahlavího.
Iránske úrady obvinili z podnecovania nepokojov zahraničné zasahovanie a zorganizovali vlastné celoštátne protidemonštrácie.
Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) uviedla, že protesty v Iráne si doposiaľ vyžiadali potvrdených 648 obetí na životoch vrátane deviatich maloletých. IHR varovala že skutočný počet obetí môže byť oveľa vyšší, pričom „podľa niektorých odhadov dosahuje viac ako 6 000“ mŕtvych.
Výpadok internetu „mimoriadne sťažil nezávislé overenie týchto správ“, uviedla IHR a dodala, že poriadkové sily zatkli počas protestov približne desaťtisíc ľudí.