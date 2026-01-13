Komisár OSN pre ľudské práva je zhrozený z násilia voči iránskym demonštrantom, ktoré má už údajne stovky obetí

Skutočný počet mŕtvych však môže byť podľa niektorých odhadov viac než 6 000.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Foto: Archívne, SITA/AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Vysoký komisár OSN pre ľudské právaVolker Türk v utorok vyhlásil, že je „zhrozený“ z narastajúceho násilia voči demonštrantom v Iráne, kde podľa správ zahynuli stovky ľudí.

„Zabíjanie pokojných demonštrantov sa musí skončiť a označovanie protestujúcich za ‘teroristov’ na ospravedlnenie násilia je neprijateľné,“ uviedol. Dodal, že široké vrstvy iránskej spoločnosti žiadajú zásadné zmeny, no reakciou úradov je „brutálna sila“.

Koniec násiliu a represiám

Türk vyzval Teherán, aby okamžite zastavil všetky formy násilia a represie voči pokojným demonštrantom a obnovil plný prístup na internet a k telefónnym službám.

„Tento cyklus desivého násilia sa nemôže opakovať. Iránsky ľud a jeho požiadavky na spravodlivosť a rovnosť musia byť vypočuté,“ zdôraznil Türk.

Stovky obetí vrátane detí

Vyzval na nezávislé vyšetrenie všetkých zabití, násilia a porušovania práv v súlade s medzinárodnými normami a na potrestanie zodpovedných. Upozornil tiež, že viaceré nemocnice sú preťažené počtom zranených, medzi ktorými sú aj deti.

Ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku uviedla, že potvrdila 648 obetí na životoch vrátane deviatich maloletých a tisíce zranených. Skutočný počet mŕtvych však môže byť podľa niektorých odhadov viac než 6 000.

Viac k osobe: Volker Türk
Firmy a inštitúcie: UNHCR Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
Okruhy tém: iránsky režim komisár OSN pre ľudské práva Protesty v Iráne
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk