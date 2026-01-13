Komisár OSN pre ľudské práva je zhrozený z násilia voči iránskym demonštrantom, ktoré má už údajne stovky obetí

Vysoký komisár OSN pre ľudské právaVolker Türk v utorok vyhlásil, že je „zhrozený“ z narastajúceho násilia voči demonštrantom v Iráne, kde podľa správ zahynuli stovky ľudí.
„Zabíjanie pokojných demonštrantov sa musí skončiť a označovanie protestujúcich za ‘teroristov’ na ospravedlnenie násilia je neprijateľné,“ uviedol. Dodal, že široké vrstvy iránskej spoločnosti žiadajú zásadné zmeny, no reakciou úradov je „brutálna sila“.
Koniec násiliu a represiám
Türk vyzval Teherán, aby okamžite zastavil všetky formy násilia a represie voči pokojným demonštrantom a obnovil plný prístup na internet a k telefónnym službám.
Video overené agentúrou AFP ukazuje hromadenie tiel v márnici neďaleko Teheránu
„Tento cyklus desivého násilia sa nemôže opakovať. Iránsky ľud a jeho požiadavky na spravodlivosť a rovnosť musia byť vypočuté,“ zdôraznil Türk.
Stovky obetí vrátane detí
Vyzval na nezávislé vyšetrenie všetkých zabití, násilia a porušovania práv v súlade s medzinárodnými normami a na potrestanie zodpovedných. Upozornil tiež, že viaceré nemocnice sú preťažené počtom zranených, medzi ktorými sú aj deti.
Ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Nórsku uviedla, že potvrdila 648 obetí na životoch vrátane deviatich maloletých a tisíce zranených. Skutočný počet mŕtvych však môže byť podľa niektorých odhadov viac než 6 000.