S iránskym režimom je koniec, pri moci sa drží len násilím, myslí si nemecký kancelár Merz

Zásahy poriadkových síl proti demonštrantom si v Iráne vyžiadali stovky životov a tisíce zranených.
Rezá Pahlaví, syn zvrhnutého iránskeho šáha Mohameda Rezu Pahlavího, hovorí počas tlačovej konferencie v pondelok 23. júna 2025 v Paríži.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že iránsky režim dožíva svoje posledné dni, keďže tlak na islamskú republiku rastie v dôsledku zásahov vládnej moci proti demonštrantom, pri ktorých údajne zahynuli stovky ľudí.

„Keď sa režim dokáže udržať pri moci iba násilím, je s ním v podstate koniec,“ povedal Merz novinárom v Bangalúre počas návštevy Indie. „Verím, že sme práve svedkami posledných dní a týždňov tohto režimu.“

Mierová cesta

Iránski lídri „nemajú žiadnu legitimitu“, pretože ich nezvolil ľud a obyvateľstvo sa teraz „búri“, povedal Merz a dodal: „Dúfam, že existuje spôsob, ako tento konflikt ukončiť mierovou cestou.“

Nemecký kancelár tiež uviedol, že Berlín je v kontakte so Spojenými štátmi a ďalšími európskymi krajinami s cieľom zabezpečiť, „aby v Iráne mohlo dôjsť k mierovému prechodu k demokratickej vláde“.

Zosadený šach

Celonárodné protesty vyvolané ekonomickými problémami, sa stali jednou z najväčších výziev pre iránsky teokratický systém, ktorý v krajine vládne od islamskej revolúcie v roku 1979, keď padol autokratický režim šacha Mohammada Rezu Pahlavího podporovaný Spojenými štátmi.

Jedným z nadšených podporovateľov súčasných protestov v Iráne je aj najstarší syn zosadeného šacha Kýros Rezá Pahlaví, ktorý žije v exile v Spojených štátoch.

