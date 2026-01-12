Kallasová chce sprísniť sankcie voči Iránu pre brutálne potláčanie protestov

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová chce predložiť návrh nových sankcií voči Iránu po tvrdom zásahu iránskej vlády, pri ktorom podľa správ od vypuknutia protestov zahynuli stovky ľudí. Informuje o tom web Polotico.
„EÚ už uvalila voči Iránu rozsiahle sankcie za porušovanie ľudských práv, činnosti súvisiace so šírením jadrového programu a za podporu Teheránu pre ruskú vojnu proti Ukrajine. Som pripravená navrhnúť ďalšie sankcie v reakcii na brutálne potláčanie protestujúcich zo strany režimu,“ uviedla Kallasová.
Ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights v nedeľu uviedla, že od vypuknutia demonštrácií 28. decembra zahynulo takmer dvesto protestujúcich. Ostatné ľudskoprávne organizácie odhadujú tento počet na viac ako päťsto.
„Režim má dlhú históriu potláčania protestov a aj teraz vidíme tvrdý zásah bezpečnostných síl,“ konštatovala Kallasová.
Video overené agentúrou AFP ukazuje hromadenie tiel v márnici neďaleko Teheránu
Protesty, ktoré odštartovala prudko rastúca inflácia, sa teraz domáhajú ukončenia vlády duchovenstva pod vedením ajatolláha Alího Chameneího.
„V Iráne sa odohráva masaker. Svet musí konať teraz, aby zabránil ďalším stratám na životoch,“ uviedlo americké Centrum pre ľudské práva v Iráne. Dodalo, že nemocnice sú „preťažené“, zásoby krvi sa míňajú a že mnohí protestujúci boli zámerne postrelení do očí.
V piatok nemecký kancelár Friedrich Merz vydal spoločné vyhlásenie s britským premiérom Keirom Starmerom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Sme hlboko znepokojení správami o násilí zo strany iránskych bezpečnostných síl a dôrazne odsudzujeme zabíjanie protestujúcich,“ uvádza sa vo vyhlásení.