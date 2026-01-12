Irán si neželá vojnu, ale je na ňu plne pripravený, vyhlásil minister zahraničných vecí Arákčí

Irán je plne pripravený na vojnu, ale aj na rokovania, uviedol v pondelok minister zahraničných vecí islamskej republiky Abbás Arákčí po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že iránske vedenie vyzýva na začatie rozhovorov, keď mu pohrozil vojenskou intervenciou v súvislosti s tvrdým zásahom proti demonštrantom.
Vojnu nechcú
„Iránska islamská republika sa nesnaží o vojnu, ale je na vojnu plne pripravená,“ povedal Arákčí na stretnutí so zahraničnými veľvyslancami v Teheráne. „Aj my sme pripravení na rokovania, ale tieto rokovania by mali byť spravodlivé, s rovnakými právami a založené na vzájomnom rešpekte,“ dodal šéf iránskej diplomacie.
V hre je Witkoff
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí zároveň uviedol, že medzi Iránom a osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ je otvorený komunikačný kanál, a to aj napriek tomu, že medzi oboma krajinami neexistujú oficiálne diplomatické vzťahy od apríla 1980.
„Tento komunikačný kanál medzi naším ministrom zahraničných vecí Arákčím) a osobitným vyslancom prezidenta Spojených štátov je otvorený,“ povedal pre iránsku štátnu televíziu Bakájí, pričom podľa AFP zjavne narážal na Steva Witkoffa.
„Správy sa vymieňajú vždy, keď je to potrebné,“ spresnil Bakájí s tým, že hoci USA nemajú v Iráne žiadne diplomatické zastúpenie, ich záujmy zastrešuje švajčiarske veľvyslanectvo.