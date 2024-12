Je**ť Nemecko aj Izrael, rozohnila sa klimatická aktivistka Greta na proteste - FOTO, VIDEO

Švédska aktivistka Greta Thunbergová sa na proteste v Mannheime poriadne „odviazala“. Keď sa dostala k mikrofónu, najprv zahlásila „Je**ť Nemecko“ a začala sa smiať. Ako je vidieť na videu zo siete X, následne sa za potlesku davu začala smiať a potom doplnila „a je**ť Izrael“, za rovnakého ohlasu prítomných ľudí.

Greta Thunberg at a pro-H×mas protest: “F*ck Germany 🇩🇪 and f*ck Israel 🇮🇱” 👇

All those who supported her climate cult must feel like a bunch of idiots now. pic.twitter.com/Z8YzDNuF4U

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) December 7, 2024