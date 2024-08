Jakub Grigar postúpil do štvrťfinále pretekov v kajak krose, Mintálová však neuspela v osemfinále

Slovenský vodný slalom bude mať zastúpenie vo štvrťfinále pretekov v kajak krose na OH v Paríži. Postaral sa o to Jakub Grigar, ktorý v prvej osemfinálovej jazde skončil druhý za Britom Josephom Clarkom.

Na Slovinca Petra Kauzera a Švéda Isaka Ohrströma zostali tretia a štvrtá nepostupová pozícia. Z každej z ôsmich osemfinálových jázd postúpili dvaja najlepší do pondelkového popoludňajšieho štvrťfinále.

Zmeria si sily s Britom Clarkom

„Na štarte som bol rýchly tak, ako som chcel. Potom som sa musel trochu pobiť so súpermi. Nemal som najlepšiu dráhu, ale oni sa bili medzi sebou a mne sa im podarilo ujsť. Som spokojný s poslednou protivodkou. Podarilo sa mi okolo nej obtočiť a ísť už do cieľa. Lode sa tlačili z jednej strany na druhú. Kajak šport by ma bavil viac, ak by som mu lepšie rozumel a poriadne ho trénoval. Potom by som v tomto športe vedel byť aj lepší,“ uviedol Jakub Grigar pre STVR.

V pondelkovom štvrťfinále si Grigar opäť zmeria sily s Britom Clarkom a okrem neho aj so Španielom Manuelom Ochoom a Čechom Jířím Prskavcom. Ich rozjazda má začiatok stanovený na 15.52 h, dvojica najlepších postúpi do semifinále.

Mintálová neuspela v osemfinále

„Pokiaľ nemám kontakt s inými loďami, s Clarkom sa dá držať krok. Musím si zanalyzovať dnešnú jazdu a vybrať si lepšiu stopu. Ak by sme sa stretli na rovinke, mám na to, aby som sa s ním udržal. S Ochoom a Prskavcom to bude veľmi silná rozjazda. Budem sa snažiť podať čo najlepší výkon a poriadne si to ´odmakať´,“ dodal Grigar.

Na rozdiel od Grigara v osemfinále neuspela Eliška Mintálová. Hneď v prvej osemfinálovej jazde medzi ženami skončila Slovenka posledná štvrtá bez nároku na postup. Ten si vybojovali Francúzka Camile Prigentová a Alžírčanka Carole Diana Bouzidiová.

Mintálová sa spočiatku držala na treťom mieste, ale na povinnom „eskimáku“ urobila chybu, dostala sa mimo prúdu vody a stratila veľa času. Neskôr sa ešte dotiahla na súperky, ale neúspešný súboj na poslednej protivodnej bránke ju stál postup.