SNS vládu rozbíjať nebude, podľa Danka majú na svedomí nestabilitu koalície jednotlivci ako Migaľ a Tomáš (video)

Slovenská národná strana (SNS) určite žiadnu vládu rozbíjať nebude, vyhlásil v pondelok šéf národniarov Andrej Danko na tlačovej besede. Podľa svojich slov nie je stotožnený s tým, ako je nastavená konsolidácia verejných financií, ale určite kvôli tomu nerozbije vládu.

Nedoriešené otázky, ako je napríklad dofinancovanie samospráv, sa doriešia v stredu na koaličnej rade, dodal. Danko tvrdí, že napätie v koalícii sa snažil upokojiť aj tým, že sa usiluje vyjsť v ústrety ministrovi práce za Hlas-SD Erikovi Tomášovi v témach minimálnej mzdy a dôchodkov.

Technická nespôsobilosť STVR

„Ale určite tu nie je dôvod na to, čo predvádzal v médiách cez víkend. Hlavne na to nemá mandát ani kompetenciu, aby si toto dovoľoval. Takže verím, že to skončilo, lebo takisto v tom vieme pokračovať, ale potom plnú zodpovednosť za nestabilitu koalície preberajú jednotlivci ako Samuel Migaľ, ktorý nepodporil odvolanie Šimečku, a Erik Tomáš, ktorý si nechce priznať, že možno v niektorých veciach by mal počúvať aj koaličného partnera,“ povedal.

Danko tiež hovoril o „technickej nespôsobilosti štúdia STVR“, pretože poslanec z klubu SNS Rudolf Huliak, ktorý v štúdiu televízie spadol zo stoličky, teraz behá po lekároch. Čaká tiež na ospravedlnenie od STVR za to, že nahrávka s jeho pádom unikla na verejnosť.

Peniaze na hrady a zámky pôjdu

Andrej Danko odmieta kritiku na adresu SNS za to, že združenia, ktoré sa venujú obnove hradov a zámkov, stále nedostali peniaze od rezortu kultúry na čele s nominantkou SNS Martinou Šimkovičovou. Podľa šéfa národniarov je to mediálna hra, ktorú podstrčil médiám Erik Tomáš a Daniel Krajcer.

„Erik Tomáš sľúbil Krajcerovi, že bude v Správnej rade STVR, preto hrajú voči nám takúto špinavú zákulisnú hru,“ tvrdí Danko. Zdôraznil, že peniaze na hrady a zámky určite pôjdu.

Chce tiež, aby sa Slovensko prezentovalo smerom do zahraničia ako krajina hradov a zámkov a termálnych vôd. „Preto je pre mňa podpora týchto združení prioritná a ohradzujem sa voči politickému zneužívaniu tejto témy,“ dodal.