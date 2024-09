Huliak si neuvedomuje svoje konanie, podľa Holečkovej je jeho ospravedlnenie nedostatočné a nedôstojné

Ospravedlnenie Rudolfa Huliaka (SNS) je podľa nezaradenej poslankyne Martiny Holečkovej nedostatočné a nedôstojné. Huliak podľa nej síce povedal, že sa ospravedlňuje všetkým ženám, ktorých sa dotkol jeho výrok, no dodal, že má čisté svedomie a dobre spáva. Podľa Holečkovej to dokazuje, že si Huliak v skutočnosti neuvedomuje svoje konanie.

„Vyzývam preto poslanca Huliaka, aby sa zachoval ako chlap, ospravedlnil sa konkrétne poslankyni Lucii Plavákovej (PS), ktorej hanlivé slová adresoval, a verejne vyhlásil, že zmení svoje správanie k ženám,“ uviedla Holečková.

Spustená petícia

Poslankyňa zároveň informovala, že petícia Povedzme nie urážkam a ponižovaniu žien, ktorú spustila spolu s poslankyňami Máriou Kolíkovou (SaS) a Vladimírou Marcinkovou (SaS) prekonala hranicu 20-tisíc podpisov. Pridali sa k nej aj viaceré osobnosti verejného života.

K signatárom sa pripojili aj bývalá diplomatka Magda Vášáryová, herečky Zuzana Fialová, Zdena Studenková a Zuzana Vačková, herec Richard Stanke, výtvarníčka Ivana Šáteková, karikaturista Martin Šútovec, hudobníci Branislav Jobus a Braňo Kostka a tiež predseda Asociácie súčasného divadla René Parák.

Huliak žiada ospravedlnenie

Poslanec Rudolf Huliak sa počas relácie STVR O 5 minút 12 ospravedlnil za svoje vyjadrenia o poslankyni v parlamente. Vyjadril ľútosť nad tým, že jeho slová mohli zraniť ženy a pripísal ich emotívnemu rozpoloženiu po úmrtí priateľa.

„Bolo odo mňa neslušné takto sa vyjadrovať. Môj výrok nebol vulgárny, len som použil výraz zo živočíšnej ríše, lebo robím po horách. Ale budem hájiť a chrániť život akýkoľvek, lebo je to dar. Moje expresnejšie vyjadrenie z hory nebolo na mieste. Ale mala by sa ospravedlniť aj poslankyňa Plaváková. Podľa mňa, tu by malo KDH kričať a ochraňovať život, a mňa začali osočovať,“ povedal Huliak.