Huliak po páde zo stoličky kritizuje STVR. Bolo príčinou pódium? (video)

Poslanec Rudolf Huliak (SNS) je po páde zo stoličky hitom internetu, ľudia sa na jeho účet zabávajú a vymýšľajú rôzne „memečka“. Na videu, ktoré sa šíri po sociálnych sieťach je vidieť, ako sa po skončení nedeľňajšej relácie O 5 minút 12 na STVR odsúva od stola a prevracia sa na zem.

Huliak po páde pociťuje aj bolesti hlavy

Huliakovi pribehli na pomoc moderátor aj člen štábu. Ako povedal pre portál cas.sk, po páde pociťuje bolesti hlavy aj tŕpnutie v hornej časti krčnej chrbtice a ak tieto problémy nepominú vyhľadá lekársku pomoc.

Skritizoval tiež, že záznam sa dostal na verejnosť. „Je absolútne neprípustne, aby z verejnoprávnej televízie unikli kompromitujúce materiály tohto charakteru,“ skonštatoval.

Bola príčinou konštrukcia pódia?

Bývalý poslanec Martin Poliačik si všimol, že príčina nebola v stoličke, ale v konštrukcii pódia. „Ak si video pozriete detailne, tak vidno, ako sa zadná ‚noha‘ stoličky prepadla do pódia, vznikla tam štrbina a biely panel za stoličkou ustúpil dozadu,“ okomentoval situáciu na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Huliak pre portál denníka Nový čas povedal, že pódium nebolo zaistené. „Poslanec Huliak zrejme celou váhou svojej autority zaťažil spoj a jednotlivé časti pódia sa zachovali oportunisticky – pod tlakom už odmietli držať spolu. Veľa symboliky v kúsku gymnastiky,“ napísal k videu Poliačik.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko na pondelňajšej tlačovej konferencii tiež hovoril o „technickej nespôsobilosti štúdia STVR“. Huliak podľa neho behá po lekároch a čaká tiež na ospravedlnenie od STVR za to, že nahrávka s jeho pádom unikla na verejnosť.

Ospravedlnenie a trestné oznámenie

Huliak sa v relácii ospravedlnil za svoje vyjadrenia o poslankyni Lucii Plávakovej (Progresívne Slovensko). Vyjadril ľútosť nad tým, že jeho slová mohli zraniť ženy a pripísal ich emotívnemu rozpoloženiu po úmrtí priateľa.

„Bolo odo mňa neslušné takto sa vyjadrovať. Môj výrok nebol vulgárny, len som použil výraz zo živočíšnej ríše, lebo robím po horách. Ale, budem hájiť a chrániť život akýkoľvek, lebo je to dar. Moje expresnejšie vyjadrenia z hory nebolo na mieste. Ale mala by sa ospravedlniť aj poslankyňa Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska. Podľa mňa, tu by malo KDH kričať a ochraňovať život, a mňa začali osočovať,“ povedal Huliak.

Poslankyňa Plaváková však v pondelok informovala, že sa rozhodla voči Huliakovi podať žalobu na ochranu osobnosti. „Pred hrubým a ponižujúcim správaním, aké predviedol poslanec, nás našťastie chráni aj zákon, a ja jeho ochranu naplno využijem. Mnohé ženy na Slovensku zažívajú rôzne formy ponižovania, urážok a násilia. A konanie poslanca Huliaka povzbudzuje ďalších mužov, aby sa správali obdobne,” upozornila a pokračovala, že pre nenávisť, ktorú vyvoláva koalícia, pribúdajú aj útoky a vyhrážky, ktoré dostáva. Preto sa aj v tejto súvislosti rozhodla, že podá trestné oznámenie.

Na Ústavný súd SR sa poslankyňa obráti pre šikanu v pléne parlamentu a podá sťažnosť pre porušenie jej práv diskriminačným obmedzovaním výkonu mandátu a slobody prejavu. „Páni Danko a Gašpar (podpredsedovia NR SR Tibor Gašpar) to povedali jasne. Vadia im dúhové vlajky. Ak toto zažívam ja ako zvolená poslankyňa, predstavte si, čo zažívajú iní LGBTI+ ľudia v škole či na pracovisku. Mnohí nemajú silu či prostriedky na to, aby bránili svoje práva aj súdnou cestou. PS a aj mňa osobne ľudia volili aj preto, aby sme tento zápas viedli za nich. A svoj záväzok voči ním naplníme. Zlu nebudeme nikdy ustupovať,” uzavrela Plaváková.