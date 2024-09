Huliak obvinil Kolíkovú z vraždy Lučanského, poslankyňa žiada od mandátového a imunitného výboru disciplinárne konanie

Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) navrhuje, aby Mandátový a imunitný výbor Národnej rady SR začal disciplinárne konanie voči poslancovi Rudolfovi Huliakovi (SNS) s odporúčaním, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Dôvodom sú jeho výroky, ktorými de facto obvinil poslankyňu z vraždy.

Huliak v rozhovore pre eREPORT TV povedal, že „pani Kolíková, ktorá zavraždila generála Lučanského v base, mne nebude robiť mravné kázanie, že čo mám robiť a čo nie“.

Huliakove výroku sú za hranicou

Rozhovor bol po niekoľkých hodinách z vysielania stiahnutý. Podľa Kolíkovej sú Huliakove výroky za hranicou toho, čo môžeme akceptovať a tolerovať u poslanca Národnej rady SR.

Dodala, že vyšetrovanie smrti generála Milana Lučanského jednoznačne potvrdilo, že k jeho smrti došlo bez cudzieho zavinenia a jej osoba nemá žiadny súvis s týmto tragickým úmrtím.

„Jasnú bodku za vyšetrovaním dal za súčasnej vlády generálny prokurátor,“ podotkla Kolíková, podľa ktorej však Huliak toto klamstvo už dlhodobo používa ako politický nástroj.

Používa hrubú lož a klamstvo

„Poslanec Huliak používa hrubú lož a klamstvo v boji voči mne ako poslankyni a voči mne ako žene. Je to hrubá čiara, ktorú poznajú naše zákony aj naša ústava. Je to nielen o ochrane cti a ochrane dobrého mena, môžeme sa baviť o trestnom čine ohovárania a o trestnom čine krivého obvinenia,“ hovorí Kolíková.

Ako zdôraznila, ak poslanec Národnej rady hrubo poruší poslanecký sľub, v ktorom sa zaviazal, že bude rešpektovať zákony a ústavu, potom mandátový a imunitný výbor by mal odporučiť takémuto poslancovi vzdať sa mandátu. Zároveň podotkla, že to nie sú jediné výroky, za ktoré by mal niesť Huliak zodpovednosť.

Pripomenula jeho nevhodné a urážlivé výroky na adresu poslankyne Lucie Plavákovej (Progresívne Slovensko), ktorú nazval sukou. „Spustili sme aj petíciu a chceme povedať rázne nie urážkam a hulvátskemu správaniu voči ženám na Slovensku,“ doplnila.