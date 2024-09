Progresívci navrhnú odvolanie Huliaka z postu predsedu výboru za vulgárne výroky voči Plavákovej, nevhodne obťažoval aj Stohlovú (video)

Progresívne Slovensko (PS) navrhne odvolanie poslanca Rudolfa Huliaka (SNS) z postu predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Dôvodom sú jeho vulgárne výroky na adresu poslankyne Progresívneho Slovenska Lucie Plavákovej.

„Poslanec Huliak sa nielenže odmietol ospravedlniť za svoje výroky, ale ešte ich aj zopakoval priamo v pléne parlamentu. Som presvedčená, že v inej demokratickej krajine by poslanec po takýchto výrokoch sám odstúpil a vzdal mandát,“ povedala vo štvrtok na tlačovej besede Plaváková, ktorú Huliak nazval sukou.

Reprezentatívna funkcia

Zdôraznila, že predseda výboru plní aj reprezentatívnu funkciu a aj prezident Peter Pellegrini sa vyjadril, že takéto urážky nielenže neposúvajú život ľudí k lepšiemu, ale reálne robia Slovensku hanbu aj v zahraničí.

„V Progresívnom Slovensku sme presvedčení, že je neprijateľné, aby ďalej zastával svoju funkciu, preto podávame návrh na jeho odvolanie,“ dodala poslankyňa Plaváková, ktorá zvažuje voči Huliakovi aj právne kroky.

Sexistické narážky voči Stohlovej

K správaniu Rudolfa Huliaka sa vyjadrila aj poslankyňa PS Tamara Stohlová. Ako povedala, na sociálnych sieťach ju najprv znevažoval kvôli domnelému mladému veku a pri prvom osobnom stretnutí po voľbách v televízii začal sexistickou narážkou tesne pred zapnutím kamier.

Po zasadnutí do poslaneckých lavíc nasledovali pravidelné poznámky ohľadom jej vzhľadu. Pred reláciami si vypočula pozvánky na kávu a raňajky, aj reči, že muži sa zvyknú žien ako je ona báť, ale on sa, samozrejme, nebojí.

„Komentoval môj účes, postavu, nevynechal ani odporúčania, že som mala byť radšej folklórna tanečnica, lebo na to mám figúru. Z mojich reakcií v danom čase bolo viac než jasné, že mi to nie je príjemné, nič to však nezmenilo,“ povedala Stohlová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Huliakovo vnímanie žien

Huliak na svoju obranu tvrdil, že si ženy váži a neprejde deň, kedy by prišiel do úradu a nejako neodmenil ženy malou čokoládkou alebo inou pozornosťou.

„Takto Rudolf Huliak vníma ženy – ako nejakého koníka, ktorému donesie kocku cukru. Ako žena ste pre neho buď objekt jeho chlípnictva, alebo nikto,“ hovorí Stohlová. Dodala, že časť nevhodného a obťažujúceho správania sa diala v miestnosti výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

„Toleroval tiež neslušné správanie hostí, napríklad štátneho tajomníka Filipa Kuffu, ktorý viackrát na výbore voči mne aj iným vystupovať urážlivo,“ doplnila s tým, že Rudolfovi Huliakovi treba nastaviť hranice.

Dubéci sa za Huliaka hanbí

Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci povedal, že ako muž sa hanbí za to, čo Rudolf Huliak predvádza a ako poslanec sa za to hanbí dvojmo.

„Aj v koalícii sú poslanci, ktorí sa hanbia za SNS, za pána Danka aj pána Huliaka,“ dodal.