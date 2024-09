Poslanec Huliak sa ospravedlnil Plavákovej, nevhodné správanie pripísal emotívnemu rozpoloženiu po úmrtí priateľa

Poslanec Rudolf Huliak sa počas relácie O 5 minút 12 na STVR ospravedlnil za svoje vyjadrenia o poslankyni v parlamente. Vyjadril ľútosť nad tým, že jeho slová mohli zraniť ženy a pripísal ich emotívnemu rozpoloženiu po úmrtí priateľa.

„Bolo odo mňa neslušné takto sa vyjadrovať. Môj výrok nebol vulgárny, len som použil výraz zo živočíšnej ríše, lebo robím po horách. Ale, budem hájiť a chrániť život akýkoľvek, lebo je to dar. Moje expresnejšie vyjadrenia z hory nebolo na mieste. Ale mala by sa ospravedlniť aj poslankyňa Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska. Podľa mňa, tu by malo KDH kričať a ochraňovať život, a mňa začali osočovať,“ povedal Huliak.

Upozornenie na nálepky

Poslanec Jozef Hajko z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) objasnil, že poslankyňa Plaváková bola upozornená na nálepky už skôr, len teraz sa táto téma nafúkla na päť hodín v parlamente. Toto je podľa Hajka zástupná téma.

„My tu máme konsolidáciu, čo sa ľudí dotkne veľmi. Ale nie je to slušné, ak sa kresťan takto vyjadruje voči poslankyni. Sme proti tomu a sme za to, aby sa poslanec Huliak vzdal postu poslanca,“ povedal Hajko a dodal, že progresívcom tak nabil do flinty, aby živili túto tému.

Huliak svoju pozíciu obhajoval

„Plaváková napísala, že bude bojovať proti mužom. Je nebezpečné takto rozdeľovať spoločnosť,“ povedal Hajko. Huliak však svoju pozíciu obhajoval a kritizoval KDH za ich postoj.

„Väčšia snaha ako dostať Huliaka z parlamentu tu ešte nebola. Vy, KDH, sa hľadáte v časopriestore, mali ste predsedu Hlinu, teraz máte predsedu, ktorého ovláda žena z Bruselu. Vy máte sedieť vo vládnej koalícii, lebo toto bude vaše posledné volebné obdobie,“ dodal Huliak.