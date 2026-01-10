Huliak mal dopravnú nehodu, vodič služobného vozidla dostal šmyk pri vyhýbaní sa autu

Predbežná výška škody je približne 5 000 eur.
Rudolf Huliak
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
V piatok večer došlo v obci Očová k dopravnej nehode služobného vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Podľa informácií televízie Markíza sa vodič ministra mal vyhýbať protiidúcemu vozidlu, pričom dostal šmyk a zišiel z cesty. Minister ani vodič neutrpeli zranenia. Dychová skúška vodiča bola negatívna. Predbežná výška škody je približne 5 000 eur.

„Môžeme potvrdiť, že 9. januára 2026 vo večerných hodinách došlo v blízkosti obce Očová na miestnej komunikácii k škodovej udalosti služobného vozidla Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ktoré viezlo chránenú osobu,“ uviedol pre tvnoviny.sk hovorca Ministerstva vnútraMatej Neumann.

