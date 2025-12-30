Čakajú, kým to vyšumí? Trápne ticho v opozícii po nehode poslanca KDH, ktorý po zrážke nafúkal. Ozvala sa jedine Bittó Cigániková

Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)Martin Šmilňák mal krátko po Vianociach kurióznu dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k zrážke jeho auta s lesnou zverou. Po dychovej skúške mu zistili aj prítomnosť alkoholu v krvi. Opozícia je po incidente prekvapivo ticho.
Nehoda poslanca KDH sa mala stať 28. decembra okolo 16:30 na ceste III. triedy za obcou Sverzov v okrese Bardejov. Tam malo dôjsť k zrážke medzi vozidlom Šmilňáka typu VW T-Roc a lesnou zverou. Vodič bol následne podrobený dychovej skúške.
Poslanec KDH mal kurióznu dopravnú nehodu. Pri dychovej skúške mu namerali aj alkohol!
K dopravnej nehode Šmilňáka sa vyjadrilo aj samotné KDH, ktoré potvrdilo, že o udalosti vie a vo svojom stanovisku uviedlo údaje o alkohole v krvi. Ako sa neskôr ukázalo, nešlo o zostatkový alkohol.
„KDH má informáciu o dopravnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 28. decembra 2025 v okrese Bardejov. Poslanec Martin Šmilňák vyjadruje úprimnú ľútosť nad udalosťou, kedy mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu v krvi,“ uviedlo hnutie s tým, že poslanec v prípade nehody spolupracuje aj s príslušnými orgánmi aj dopravným inšpektorátom v Bardejove. Podľa ich slov je pripravený niesť následky svojho konania.
Poslancovi KDH zobrali vodičský preukaz
Následné oficiálne vyjadrenie polície prinieslo závažnejší obraz o celej udalosti. Ako pre denník Plus JEDEN DEŇ uviedla Jana Ligdayová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, dychová skúška u Šmilňáka preukázala podstatne vyššiu hodnotu alkoholu.
Mal by okamžite zložiť poslanecký mandát, znie nekompromisný odkaz politológa poslancovi KDH, ktorý nafúkal po dopravnej nehode
„Policajná hliadka vodiča podrobila dychovej skúške, pričom výsledok bol 0,48 promile alkoholu. Vodič je dôvodne podozrivý z porušenia ustanovenia § 4 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a naplnil skutkovú podstatu priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Bol mu zadržaný vodičský preukaz. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove,“ uviedla hovorkyňa polície.
Matovičovci, Demokrati, SaS aj PS sú ticho
Z Matovičovho Hnutia Slovensko sa ozval len bývalý poslanec parlamentu a dnes asistent Júliusa Jakaba – Marek Šefčík, ktorý zdôraznil, že alkohol za volant nepatrí.
„Nesmieme ukazovať len na ‚druhú stranu‘. Voliči nás tak môžu ľahko obviniť z pokrytectva. Treba sa vyjadriť aj ku kolegom z ‚nášho brehu‘ a nezakrývať si predtým oči,“ napísal exposlanec na sociálnej sieti s tým, že alkohol za volantom je obrovským problémom, treba s tým bojovať a ukázať, že opozícia je proti takýmto veciam.
„KDH vnímam ako nášho možného potenciálneho spojenca a záleží mi na tom, aby sa tá spolupráca naplnila. Nechcem moralizovať a vieme, že každý padne. Aj ja. Síce alkohol nepijem, ale môžem zakopnúť iným spôsobom a ani neviem kedy… Treba sa však k tomu postaviť čelom a verím, že si aj v KDH uvedomujú, že je to problém, ktorý treba vyriešiť…,“ uviedol Šefčík.
Mimo matovičovcov sú prekvapivo ticho aj poslanci z Progresívneho Slovenska, ako aj politici z SaS či z Demokratov, ktorí sa mimoriadne kriticky stavali k dopravnej nehode lídra národniarov Andreja Danka či šéfa SISPavla Gašpara. V týchto prípadoch okamžite požadovali vyvodenie politickej zodpovednosti, odstúpenie z funkcie a organizovali protesty.
Cigániková: Chybu môže spraviť každý
Z opozičných poslancov na dopravnú nehodu Šmilňáka zareagovala jedine poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková. „Veľa ľudí vraví, že všetci politici sú rovnakí. Nie je to pravda. Rozdiely medzi smero-hlasáckou partičkou a medzi normálnymi politikmi, toho času zväčša sa vyskytujúcimi v opozícii, existujú a všetci z vás ich môžete vidieť,“ napísala na sociálnej sieti.
Podľa jej slov jedným z rozdielov je, že keď opozičný poslanec poruší zákon a dopustí sa ľudskej chyby, čelí následkom ako všetci bežní ľudia. „Keď však poruší zákon niekto z vládnej bandy, tak sa ten predmetný zákon jednoducho zmení. Aby sa pomstili tým, ktorí ich usvedčili, či aby sa vyhli trestnému stíhaniu za svoje skutky. A potom ešte nezabudnú nakydať na Šimečkovu mamu, partnerku, či starých rodičov. To už taký folklór tu u nás,“ uviedla Bittó Cigániková.
Podľa poslankyne za SaS takéto incidenty sú bezpochyby obrovskou chybou a treba za to niesť následky nech ide o kohokoľvek. „Zatiaľ čo Martin Šmilňák sa po zrážke so zverou podrobil dychovej skúške a teraz znáša následky toho, že mu zistili zostatkový alkohol, taký Andrej Danko keď (zrejme) na kompletku napitý zdemoloval svetelnú križovatku, radšej z miesta činu ušiel a dychovej skúške sa podrobil až na ďalší deň. Všetko sa zamietlo pod koberec a slovné spojene “vyvodenie zodpovednosti” ostalo ležať v šuflíku,“ kritizovala na sociálnej sieti Bittó Cigániková.
Kedy bude protest na odvolanie Šmilňáka?
Téma dopravnej nehody opozičného poslanca sa stala virálnym na sociálnej sieti. „Poslanec KDH Martin Šmilňák nafúkal po autonehode. Nuž, keď vodu kážeš a vínečko piješ,“ okomentoval incident bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský, ktorý sa na svojom profile pýtal svojich sledovateľov, či by sa mal Šmilňák vzdať mandátu poslanca.
Svoj názor zverejnil aj europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha. „Poslanec KDH Šmilňák vraj zrazil srnku a nafúkal. Z nejakého čudného dôvodu ešte Alojz Hlina nezorganizoval protest za odstúpenie svojho poslaneckého kolegu. Keď išlo o šéfa SIS, tak z toho opozícia a médiá robili národnú tragédiu, a pritom u šéfa SIS nebol zistený žiaden alkohol, išlo o bežnú autonehodu,“ reagoval na správu Blaha s tým, že je zvedavý ako sa poslanci Alojz Hlina a Martina Bajo Holečková zachovajú v prípade poslanca KDH.
„Karma je zdarma, farizeji!“ odkázal opozičným poslancom Blaha, ktorý zároveň odporučil premenovať stranu KDH na „kresťansko-destilátové hnutie“.