Poslanec Národnej rady SR za Kresťanskodemokratické hnutieMartin Šmilňák sa vzdá svojho mandátu po tom, čo mu po dopravnej nehode v decembri minulého roka zistili v dychu alkohol.
Poslanec KDH Šmilňák sa vzdá svojho mandátu v NR SR – VIDEO
Martin Šmilňák sa vzdá svojho mandátu.
