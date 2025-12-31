Poslanec Šmilňák príjme politickú zodpovednosť za jazdu pod vplyvom alkoholu – VIDEO

Opozičný poslanec Martin Šmilňák (KDH) príjme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť za to, že šoféroval pod vplyvom alkoholu. Ako uviedol v zverejnenom videu, svojim priateľom aj voličom dlhuje ospravedlnenie a prosí ich o odpustenie.
Mal by okamžite zložiť poslanecký mandát, znie nekompromisný odkaz politológa poslancovi KDH, ktorý nafúkal po dopravnej nehode
„Celý život pracujem s mladými a zvlášť ma mrzí, že som ich pohoršil,“ povedal poslanec. Podľa medializovaných informácii mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu.