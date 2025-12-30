Poslanec KDH mal kurióznu dopravnú nehodu. Pri dychovej skúške mu namerali aj alkohol!

Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)Martin Smilňák mal krátko po Vianociach kurióznu dopravnú nehodu. Po zrážke dali poslancovi aj fúkať a podľa informácií PLUS 1 DEŇ mu po dychovej skúške zistili aj prítomnosť alkoholu v krvi.
Nehoda poslanca KDH sa mala stať 28. decembra okolo 16:30 na ceste III. triedy za obcou Sverzov v okrese Bardejov. Tam malo dôjsť k zrážke medzi vozidlom Smilňáka typu VW T-Roc a lesnou zverou. Vodič bol následne podrobený dychovej skúške. Poslanec KDH mal podľa informácií menovaného denníka nafúkať 0,23 mg/l alkoholu.
K dopravnej nehode Smilňáka sa vyjadrilo aj samotné KDH. Strana potvrdila, že o udalosti vie, zároveň spresnila údaje o alkohole. „KDH má informáciu o dopravnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 28. decembra 2025 v okrese Bardejov. Poslanec Martin Šmilňák vyjadruje úprimnú ľútosť nad udalosťou, kedy mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu v krvi,“ uviedlo hnutie s tým, že poslanec v prípade nehody spolupracuje aj s príslušnými orgánmi aj dopravným inšpektorátom v Bardejove. Podľa ich slov je pripravený niesť následky svojho konania.