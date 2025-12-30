Mal by okamžite zložiť poslanecký mandát, znie nekompromisný odkaz politológa poslancovi KDH, ktorý nafúkal po dopravnej nehode

Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)Martin Smilňák mal krátko po Vianociach kurióznu dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k zrážke jeho auta so srnou. Po dychovej skúške politikovi zistili aj prítomnosť alkoholu v krvi.
Nehoda poslanca KDH sa mala stať 28. decembra okolo 16:30 na ceste III. triedy za obcou Sverzov v okrese Bardejov. Tam malo dôjsť k zrážke medzi vozidlom Smilňáka typu VW T-Roc a lesnou zverou. Vodič bol následne podrobený dychovej skúške. Poslanec KDH mal podľa prvotných informácií PLUS 1 DEŇ nafúkať 0,23 mg/l alkoholu.
K dopravnej nehode Smilňáka sa vyjadrilo aj samotné KDH. Strana potvrdila, že o udalosti vie. „KDH má informáciu o dopravnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 28. decembra 2025 v okrese Bardejov. Poslanec Martin Šmilňák vyjadruje úprimnú ľútosť nad udalosťou, kedy mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu v krvi,“ uviedlo hnutie s tým, že poslanec v prípade nehody spolupracuje aj s príslušnými orgánmi aj dopravným inšpektorátom v Bardejove. Podľa ich slov je pripravený niesť následky svojho konania.
Nebol to zostatkový alkohol
Prvotné informácie o dopravnej nehode Smilňáka nasvedčovali tomu, že išlo o zostatkový alkohol. Oficiálne vyjadrenie polície však prinieslo závažnejší obraz celej udalosti. Ako pre denník Plus JEDEN DEŇ uviedla Jana Ligdayová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, dychová skúška u Smilňáka preukázala podstatne vyššiu hodnotu alkoholu.
„V nedeľu (28.12.2025) popoludní došlo medzi obcami Gaboltov a Sveržov k dopravnej nehode. Päťdesiatdvaročnému vodičovi osobného motorového vozidla vbehla do jazdnej dráhy lesná zver – jelenica. Zviera v dôsledku zrážky uhynulo. Policajná hliadka vodiča podrobila dychovej skúške, pričom výsledok bol 0,48 promile alkoholu. Vodič je dôvodne podozrivý z porušenia ustanovenia § 4 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a naplnil skutkovú podstatu priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Bol mu zadržaný vodičský preukaz. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove,“ uviedla hovorkyňa polície.
Smilňák by mal vyvodiť zodpovednosť
Odborníka sme sa pýtali, aké závery by si mal vyvodiť z prípadu poslanec KDH aj vzhľadom k tomu, že opoziční politici sa mimoriadne prísne stavali či už k dopravnej nehode predsedu SNS Andreja Danka, alebo riaditeľa SISPavla Gašpara.
Poslanec KDH mal kurióznu dopravnú nehodu. Pri dychovej skúške mu namerali aj alkohol!
„Pokiaľ bol u poslanca Národnej rady nameraný alkohol v krvi a havaroval pri tom, tak by mal zložiť poslanecký mandát,“ vyhlásil na rovinu politológ Tomáš Koziak.
„Pokiaľ máme udržiavať štandardy politickej kultúry, o ktorej každý hovorí, ale na Slovensku sa nedodržiava, respektíve sa až devastuje; tak v tomto prípade by mohol ísť tento pán poslanec vzorom,“ uviedol ďalej.
Na politikov platí prísnejší meter
Podľa slov politológa pokiaľ je pri dopravnej nehode hodnota alkoholu v krvi nad hranicou, ktorá je u nás akceptovateľná, respektíve je u nás povolená, v takomto prípade sa poslanec dopustil dopravného priestupku, porušil pravidlá a mal by zložiť politický mandát. Koziak doplnil, že to malo platiť aj u Andreja Danka.
„Pokiaľ nafúkal a bolo to nad povolenou normou tak v duchu udržiavania a zveľaďovania politickej kultúry, mal by pán poslanec Smilňák zložiť poslanecký mandát a mal by ísť príkladom. Bola by to morálna facka aj Andrejovi Dankovi aj všetkým ostatným, ktorí jednoducho k tomu nemajú a ktorí na Slovensku politickú kultúru devastujú,“ zdôraznil Koziak.
Politici si musia byť vedomí toho, že sú neustále pod drobnohľadom verejnosti a platí na nich prísnejší meter, prízvukoval odborník. „Poslanci by si mali uvedomiť, že sú pod drobnohľadom verejnosti a že to, čo sa snaží táto vládna garnitúra zaviesť – to je fenomén našich ľudí, ktorí sú privilegovaní aj pred zákonom a budeme prijímať zákony, ktoré pomôžu týchto ľudí zbaviť obvinení a že je to veľmi nesprávny prístup; na týchto ľudí by mal platiť prísnejší meter ako na bežných smrteľníkov, pretože oni majú tvoriť zákony a mali by byť vzorom pre tých, ktorí tie zákony dodržiavajú,“ poradil na záver Koziak.