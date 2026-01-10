Hrozí Putinovi venezuelský scenár? Trump prehovoril o možnej operácii a svojom vzťahu k ruskému prezidentovi

Zástupca médií sa preto Trumpa opýtal, či je v Rusku možné zopakovanie venezuelského scenára.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP.
Svet Iné správy Iné správy z lokality Svet

Americký prezident Donald Trump sa vyjadril k možnosti operácie proti ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, podobnej tej, ktorú americká armáda vykonala vo Venezuele. Ako referuje web liga.net, učinil tak na stretnutí s predstaviteľmi ropných a plynárenských spoločností.

Viac k téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
36 fotografií v galérii
Russia Ukraine War

Jeden novinár pripomenul slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý na margo zajatia Nicolása Madura povedal, že ak sa to dá urobiť s diktátormi, potom USA vedia, čo majú robiť ďalej. Zelenskyj tým pravdepodobne narážal na Putina. Zástupca médií sa preto Trumpa opýtal, či je v Rusku možné zopakovanie venezuelského scenára.

„Nemyslím si, že to bude potrebné. Vždy som s ním (Putinom) mal skvelý vzťah. No som veľmi sklamaný,“ odpovedal americký prezident.

Opäť pripomenul údajné „ukončenie ôsmich vojen“ a vyhlásil, že dúfa, že vojna Ruska proti Ukrajine bude pre neho „jednou z najľahších“. Podľa amerického lídra však za ostatný mesiac padlo na fronte 31-tisíc obetí, z ktorých väčšina boli ruskí vojaci. „A ruská ekonomika je v zlom stave,“ skonštatoval Trump.

Viac k osobe: Donald TrumpNicolas MaduroVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Americký prezident Operácia USA vo Venezuele a zadržanie prezidenta Nicolása Madura Ruský prezident Ukrajinský prezident Venezuelský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk