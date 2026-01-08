Trump pozval kolumbijského prezidenta do Bieleho domu. Bogota varuje pre katastrofou v Latinskej Amerike

Americký vojenský úder na Venezuelu, ktorý zosadil jej lídraNicolása Madura, môže mať podľa kolumbijského námestníka ministra zahraničných vecí Mauricia Jaramilla katastrofické dôsledky pre Latinskú Ameriku.
„Ak dôjde k veľkej humanitárnej kríze, dopad a deštrukcia budú nezastaviteľné… Hovoríme o katastrofe, akú Latinská Amerika ešte nezažila,“ povedal Jaramillo v rozhovore pre AFP.
Trump uvalil sankcie na kolumbijského prezidenta Gustava Petra, obviňuje ho z nečinnosti v boji proti drogám
Kolumbia a prezidentGustavo Petro dlhodobo kritizujú rozsiahle nasadenie amerických síl v regióne, bombardovanie lodí podozrivých z pašovania drog či zhabanie venezuelských tankerov. Napätie sa prehĺbilo po tom, čo prezidentDonald Trump obvinil Petra z napojenia na drogové kruhy a varoval ho, aby si „dával pozor“.
Pozvánka do Bieleho domu
V stredu Trump pozval Petra do Bieleho domu po ich prvom telefonáte od svojho nástupu do úradu. Uviedol, že Petro mu volal, aby vysvetlil situáciu okolo drogovej kriminality a ďalšie sporné otázky.
Odstúpenie USA od klimatickej zmluvy OSN je smutné. EÚ však neprestane bojovať proti globálnemu otepľovaniu
„Vážim si jeho telefonát aj tón a teším sa na stretnutie v blízkej budúcnosti,“ napísal Trump na sociálnej platforme Truth Social.
Trump predtým bez dôkazov obvinil kolumbijského lídra z účasti na pašovaní narkotík do USA a uvalil na neho aj jeho rodinu finančné sankcie. Na otázku, či uvažuje o vojenskej intervencii v Kolumbii podobnej venezuelskej operácii, Trump novinárom povedal: „Pozdáva sa mi to.“
Legitímna odpoveď na prípadný americký útok
Kolumbia má s Venezuelou 2 200 kilometrov dlhú hranicu a je hlavným cieľom migrantov utekajúcich pred tamojšou krízou. Jaramillo varoval, že krajina nemôže byť „plne pripravená“ na dôsledky prípadného konfliktu, najmä keď je región rozdelený v hodnotení amerického zásahu.
Spojenci aj odporcovia venezuelského lídra Nicolása Madura reagujú na jeho zadržanie
Kým pravicové vlády v Argentíne a Ekvádore podporili Madurovo zosadenie, ľavicové kabinety v Brazílii, Mexiku, Kolumbii a ďalšie krajiny ho odsúdili. Podľa Jaramilla takéto rozdelenie oslabuje možnosť spoločnej regionálnej reakcie. Dodal, že hoci je americký útok na Kolumbiu „nepravdepodobný“, krajina by v prípade potreby reagovala „legitímnym“ spôsobom.