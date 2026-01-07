Boris Kollár k Venezuele: Každý, kto Donalda Trumpa podcenil, veľmi tvrdo na to doplatil - VIDEO

Podľa predsedu hnutia Sme rodinaBorisa Kollára slovenskí voliči si nevolia politikov na to, aby mudrovali o Venezuele a iných zástupných témach, ale aby konečne zmysluplne riešili narastajúce problémy Slovenska.
Ako je známe, venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky v noci 3. januára počas operácie, ktorú nariadil americký prezident Donald Trump. Spojené štáty obvinili Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Caracas tieto obvinenia odmieta.
Politici nevedia prečítať Trumpa
Bývalý predseda parlamentu Boris Kollár sa prihlásil videom na sociálnej sieti, kde hovoril o tom, ako teraz viacerí koaliční či opoziční politici, ale aj novinári aktívne komentujú a mudrujú o Venezuele, pričom je neprehliadnuteľným faktom, že nevedia prečítať Donalda Trumpa.
Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť, vyhlásila dočasná prezidentka krajiny
„Rozprávajú o Donaldovi Trumpovi, že koná tak, ako sa vyspí: že keď sa vyspí dobre, urobí toto, keď sa vyspí zle, prípadne keď nespí, tak čo urobí,“ pripomenul v úvode Kollár. „Prenikli ale informácie, že takisto ako Irán aj Venezuela bola plánovaná mesiace dopredu. A nie podľa toho, ako sa Donald Trump vyspí. Bola to dopredu plánovaná operácia. To znamená, že absolútne nepochopili tohto človeka,“ skonštatoval líder hnutia Sme rodina.
USA sú úspešné za Trumpa
Podľa slov Kollára treba uznať, že Trump má za sebou aj reálne výsledky. „Môžeme sa baviť o Donaldovi Trumpovi, že to je sebestredný, narcista…že je to človek, ktorý v podnikaní dvakrát skrachoval, tam bol neúspešný, ale potom jeho reality šou bola ohromne úspešná, uspel v nej, desať rokov to prevádzkoval, stal sa dvakrát prezidentom a má výsledky,“ pripomenul Kollár.
Štyri kroky do Grónska. Ako by Trump mohol ovládnuť strategický ostrov plný nerastného bohatstva
„Každý, kto Donalda Trumpa podcenil, veľmi tvrdo na to doplatil,“ vyhlásil Kollár na adresu amerického prezidenta s tým, že Spojené štáty sú úspešné a za minulý rok tam došlo najviac investícií za posledné roky.
„Keď sa pozrieme na tých našich babrákov politikov, ktorí proste toto nevedia prečítať, tak ako chcú potom riadiť krajinu, keď nevedia ani čítať geopolitiku, keď nevedia čítať Donalda Trumpa, keď nevedia čítať súvislosti,“ pýtal sa ďalej Kollár.
Slovensko má byť na prvom mieste
Kollár zároveň kritizoval slovenských politikov, ktorých viac zaujímajú udalosti zahraničnej politiky ako riešenie problémov na Slovensku.
„Ľudia si našich politikov nevolili preto, aby tu riešili Madura, alebo riešili Gazu, alebo riešili Putina alebo Zelenského. Zvolili si ich preto, aby konečne upratali Slovensko, aby sa ľudia mali lepšie, aby sa nedialo to, čo sa deje – táto absurdita, svetový ekonomický unikát,“ kritizoval expredseda parlamentu narážajúc na to, že vláda vykonala už tri konsolidácie, zaviedla bankovú daň, no napriek tomu sa zvyšuje deficit, inflácia aj verejný dlh.
„Ľudia si vás zvolili, aby ste nekibicovali a úplne od veci, ale aby ste riešili Slovensko, aby sa nám tu dobre žilo,“ odkázal Kollár na záver vláde.