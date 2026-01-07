Boris Kollár k Venezuele: Každý, kto Donalda Trumpa podcenil, veľmi tvrdo na to doplatil - VIDEO

Podľa slov Kollára treba uznať, že Trump má za sebou aj reálne výsledky.
Anita Radi
Reportérka sita.sk
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 78. schôdze
Líder hnutia Sme rodina a bývalý predseda parlamentu Boris Kollár. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Podľa predsedu hnutia Sme rodinaBorisa Kollára slovenskí voliči si nevolia politikov na to, aby mudrovali o Venezuele a iných zástupných témach, ale aby konečne zmysluplne riešili narastajúce problémy Slovenska.

Ako je známe, venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky v noci 3. januára počas operácie, ktorú nariadil americký prezident Donald Trump. Spojené štáty obvinili Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Caracas tieto obvinenia odmieta.

Politici nevedia prečítať Trumpa

Bývalý predseda parlamentu Boris Kollár sa prihlásil videom na sociálnej sieti, kde hovoril o tom, ako teraz viacerí koaliční či opoziční politici, ale aj novinári aktívne komentujú a mudrujú o Venezuele, pričom je neprehliadnuteľným faktom, že nevedia prečítať Donalda Trumpa.

„Rozprávajú o Donaldovi Trumpovi, že koná tak, ako sa vyspí: že keď sa vyspí dobre, urobí toto, keď sa vyspí zle, prípadne keď nespí, tak čo urobí,“ pripomenul v úvode Kollár. „Prenikli ale informácie, že takisto ako Irán aj Venezuela bola plánovaná mesiace dopredu. A nie podľa toho, ako sa Donald Trump vyspí. Bola to dopredu plánovaná operácia. To znamená, že absolútne nepochopili tohto človeka,“ skonštatoval líder hnutia Sme rodina.

USA sú úspešné za Trumpa

Podľa slov Kollára treba uznať, že Trump má za sebou aj reálne výsledky. „Môžeme sa baviť o Donaldovi Trumpovi, že to je sebestredný, narcista…že je to človek, ktorý v podnikaní dvakrát skrachoval, tam bol neúspešný, ale potom jeho reality šou bola ohromne úspešná, uspel v nej, desať rokov to prevádzkoval, stal sa dvakrát prezidentom a má výsledky,“ pripomenul Kollár.

„Každý, kto Donalda Trumpa podcenil, veľmi tvrdo na to doplatil,“ vyhlásil Kollár na adresu amerického prezidenta s tým, že Spojené štáty sú úspešné a za minulý rok tam došlo najviac investícií za posledné roky.

„Keď sa pozrieme na tých našich babrákov politikov, ktorí proste toto nevedia prečítať, tak ako chcú potom riadiť krajinu, keď nevedia ani čítať geopolitiku, keď nevedia čítať Donalda Trumpa, keď nevedia čítať súvislosti,“ pýtal sa ďalej Kollár.

Trump
Americký prezident Donald Trump vo Washingtone 6. januára 2026. Foto: AP Photo/Evan Vucci

Slovensko má byť na prvom mieste

Kollár zároveň kritizoval slovenských politikov, ktorých viac zaujímajú udalosti zahraničnej politiky ako riešenie problémov na Slovensku.

„Ľudia si našich politikov nevolili preto, aby tu riešili Madura, alebo riešili Gazu, alebo riešili Putina alebo Zelenského. Zvolili si ich preto, aby konečne upratali Slovensko, aby sa ľudia mali lepšie, aby sa nedialo to, čo sa deje – táto absurdita, svetový ekonomický unikát,“ kritizoval expredseda parlamentu narážajúc na to, že vláda vykonala už tri konsolidácie, zaviedla bankovú daň, no napriek tomu sa zvyšuje deficit, inflácia aj verejný dlh.

„Ľudia si vás zvolili, aby ste nekibicovali a úplne od veci, ale aby ste riešili Slovensko, aby sa nám tu dobre žilo,“ odkázal Kollár na záver vláde.

Viac k osobe: Boris KollárDonald TrumpNicolas Maduro
Firmy a inštitúcie: Sme rodina
Okruhy tém: líder strany Sme rodina Venezuela

