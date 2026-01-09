Trump sa vyhrážal ďalším krajinám aj Grónsku, v nariadení vojenskej akcie mu však bráni „vlastná morálka“

Americký prezident Donald Trump povedal, že jediným obmedzením jeho právomoci nariadiť vojenskú akciu kdekoľvek na svete je jeho „vlastná morálka“. Trump sa tak vyjadril v rozhovore pre denník The New York Times len niekoľko dní po tom, čo elitné americké jednotky zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura a jeho manželku. Zároveň sa vyhrážal viacerým ďalším krajinám aj Grónsku.
„Áno, je tu jedna vec. Moja vlastná morálka. Moja vlastná myseľ. To je jediné, čo ma môže zastaviť,“ odpovedal Trump na otázku, či existujú nejaké limity jeho moci vo svete. „Nepotrebujem medzinárodné právo. Nechcem ľuďom ublížiť,“ dodal.
Prezident mieru
Šéf Bieleho domu uviedol, že medzinárodné právo „musí dodržiavať“, ale zároveň poznamenal, že „záleží na tom, ako si medzinárodné právo definujete“.
Trump sa vyhlásil za „prezidenta mieru“ a usiluje sa získať Nobelovu cenu za mier. Vo svojom druhom prezidentskom období však spustil sériu vojenských operácií. Po Madurovom zadržaní sebavedomejší Trump pohrozil ďalším krajinám vrátane Kolumbie aj Grónsku.
Aká bude voľba?
Na otázku, či je jeho prioritou zachovanie vojenskej aliancie NATO alebo získanie Grónska, Trump odpovedal: „Možno to bude voľba.“ Dodal, že americké vlastníctvo Grónska je podľa neho „psychologicky potrebné na úspech“.
Niektorí členovia Kongresu, vrátane hŕstky republikánov, sa snažia obmedziť Trumpovu moc. Senát vo štvrtok podnikol krok, ktorým chce prezidentovi obmedziť možnosť viesť vojenské operácie vo Venezuele. Aj keby sa návrh dostal až na jeho stôl, Trump by ho s veľkou pravdepodobnosťou vetoval.