USA po dlhom prenasledovaní skonfiškovali ruský tanker v severnom Atlantiku

Spojené štáty v stredu skonfiškovali ruský ropný tanker v severnom Atlantiku po tom, čo ho prenasledovali od pobrežia Venezuely. Udialo sa tak v rámci operácie, ktorá môže ešte viac vyhrotiť napätie vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou. Americkí predstavitelia tvrdia, že tanker je súčasťou takzvanej tieňovej flotily, ktorá prepravuje ropu pre krajiny ako Venezuela, Rusko a Irán, čím porušuje americké sankcie.
Podľa vyhlásenia US European Command – veliteľstva amerických síl pre Európu – bol tanker zadržaný v Severnom Atlantiku „na základe zatykača vydaného federálnym súdom USA“. Operácia bola koordinovaná s ministerstvom vnútornej bezpečnosti a americkým ministerstvom obrany. Pentagon zároveň prostredníctvom ministra obrany Petra Hegsetha zdôraznil, že blokáda sankcionovanej a nelegálnej venezuelskej ropy zostáva v platnosti „kdekoľvek na svete“.
Tanker, ktorý bol pôvodne známy ako Bella-1, sa premenoval na Marinera po tom, čo sa mu podarilo uniknúť blokáde pri pobreží Venezuely a skoršiemu pokusu amerických pobrežných strážcov o jeho obsadenie. Posádka následne zmenila jeho registráciu a na trup natrela ruskú vlajku, čím loď získala nový ruský štatút.
Rusko na situáciu reagovalo vyslaním ponorky a ďalších námorných prostriedkov, ktoré mali tanker eskortovať počas prenasledovania Atlantikom, pričom moskovské ministerstvo zahraničia označilo záujem USA za „zjavne neprimeraný“, keďže loď podľa Moskvy plávala v medzinárodných vodách v súlade s námorným právom.
Zásah prišiel po tom, čo USA uskutočnili raziu vo Venezuele, pri ktorej bol zajatý tamojší prezident Nicolás Maduro a neskôr prevezený do New Yorku, kde čelí obvineniam z drogovej trestnej činnosti. V rámci pokračujúceho tlaku Washington oznámil, že americké spoločnosti prevezmú kontrolu nad kľúčovým ropným priemyslom Venezuely.
Moskva skritizovala Spojené štáty za blokádu tankera. „V súlade s Dohovorom OSN o morskom práve z roku 1982 sa sloboda plavby vzťahuje na vodách na otvorenom mori a žiadny štát nemá právo použiť silu proti plavidlám riadne registrovaným pod jurisdikciou iných štátov,“ uviedlo ruské ministerstvo dopravy vo vyhlásení. Plavidlo Marinera dostalo 24. decembra „dočasné povolenie“ plaviť sa pod ruskou vlajkou, uviedlo ministerstvo a dodalo, že „kontakt s loďou sa stratil“ po tom, čo sa na ňu americké námorné sily dostali „na otvorenom mori, mimo teritoriálnych vôd ktoréhokoľvek štátu“.