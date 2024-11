Hospodársky rast Európskej únie sa zrýchli, nezamestnanosť klesne

Hospodárstvo eurozóny by podľa jesennej prognózy Európskej komisie (EK) malo v tomto roku posilniť o 0,8 percenta a v budúcom roku o 1,3 percenta. Ekonomika celej Európskej únie by podľa tejto predpovede mala v roku 2024 vzrásť o 0,9 percenta a v budúcom o 1,5 percenta. Prognózu EK zverejnila v piatok na svojej internetovej stránke.

Inflácia klesne

Celková inflácia v eurozóne v tomto roku by sa mala v porovnaní s vlaňajškom znížiť o viac ako polovicu, a to z 5,4 percenta v roku 2023 na 2,4 percenta. V budúcom roku by mala postupne klesnúť na 2,1 percenta, prognózuje Európska komisia.

V rámci celej EÚ Komisia predpokladá ešte výraznejší proces dezinflácie. Celková inflácia v Únii podľa nej klesne v tomto roku na 2,6 percenta z vlaňajších 6,4 percenta a v roku 2025 sa zníži na 2,4 percenta.

Spotreba stúpne

„Keďže kúpna sila miezd sa postupne obnovuje a úrokové sadzby klesajú, spotreba sa bude ďalej zväčšovať. Očakáva sa, že investície sa oživia vďaka silným podnikovým bilanciám, obnoveniu ziskov a zlepšeniu úverových podmienok,“ uviedla EK v jesennej ekonomickej prognóze.

Celkovo Komisia predpokladá, že v budúcnosti bude hospodársky rast poháňať domáci dopyt. Pokiaľ ide o vývoz a dovoz, v budúcom roku podľa predpovede porastú približne rovnakým tempom, čo znamená, že zahraničný obchod bude mať na hospodársky rast neutrálny vplyv.

Nezamestnanosť sa zníži

„Trh práce EÚ sa v prvej polovici roku 2024 vyvíjal dobre a očakáva sa, že zostane silný. Miera nezamestnanosti v EÚ dosiahla v októbri nové historické minimum 5,9 percenta. Za celý rok 2024 bude na úrovni 6,1 percenta a následne sa bude ďalej znižovať, pričom v rokoch 2025 a 2026 klesne na 5,9 percenta,“ predpovedá EK.

Neistota sa však podľa Komisie zvýšila. Dlhotrvajúca ruská vojna proti Ukrajine a zintenzívnený konflikt na Blízkom východe podľa nej podnecujú geopolitické riziká a riziká pre energetickú bezpečnosť. „Ďalšie zvýšenie protekcionistických opatrení zo strany obchodných partnerov by mohlo narušiť svetový obchod, čo by zaťažilo vysoko otvorenú ekonomiku EÚ,“ dodala Európska komisia.