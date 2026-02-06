Hokejový turnaj na ZOH s legendami, ale aj mladými talentami. Slováci držia prvenstvo už teraz - FOTO

Hokejový turnaj v Miláne bude patriť medzi najsledovanejšie športové udalosti (nielen) tohto roka. Na jednom ľade sa stretnú hviezdy NHL, mladé talenty, tradičné hokejové veľmoci aj outsideri.
Fanúšikov čaká moderná aréna, napínavý turnaj a zápasy, o ktorých sa bude hovoriť ešte niekoľko rokov. V čom má Slovensko prvenstvo?
Návrat najlepších hráčov sveta
Turnaj v Miláne je výnimočný predovšetkým tým, že sa na ňom po dvanástich rokoch opäť predstavia najväčšie hviezdy NHL.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) sa v roku 2025 dohodla s vedením NHL, hráčskou asociáciou aj MOV na účasti hráčov zo zámoria, čím sa definitívne potvrdil návrat elitného hokeja na najväčšie zimné športové fórum.
Naposledy sa kompletná svetová špička stretla ešte v roku 2014 v Soči. Odvtedy sa hokej na tomto fóre hral bez hráčov NHL, čo citeľne znižovalo kvalitu aj globálny záujem.
Historická dohoda
Teraz sa situácia mení a turnaj v Miláne je vnímaný ako skutočný formát pre najlepších z najlepších, kde sa stretnú Connor McDavid, Nathan MacKinnon, David Pastrňák, Auston Matthews, Juraj Slafkovský či Victor Hedman v reprezentačných dresoch.
Podľa vyjadrení vedenia NHL ide o historickú dohodu, ktorá umožnila vyriešiť otázky poistenia hráčov, ubytovania, marketingových práv aj harmonogramu sezóny.
NHL má počas turnaja oficiálnu prestávku, aby sa mohli zúčastniť všetky nominované hviezdy bez zásahu do klubových súťaží. Najbližšie sa v zámorí bude hrať až 26. februára.
Najmladší tím turnaja
Slovenská reprezentácia vstupuje do turnaja ako najmladší tím zo všetkých účastníkov. Priemerný vek slovenského výberu je 27,8 roka, čo ho radí na prvé miesto v rebríčku najmladších mužstiev.
Tesne za Slovenskom nasledujú Spojené štáty americké, Nemecko a Fínsko. Väčšina tímov stavila na mix dynamiky rýchlosti a energie, ktorá prichádza v kombinácii so skúsenosťami a veteránmi.
Pre Slovensko ide o zaujímavý kontrast – mladý káder, ktorý má chuť ukázať sa na najväčšej scéne sveta, proti kádrom plným skúsených hviezd NHL. Hráči ako Slafkovský, Šimon Nemec či Dalibor Dvorský majú potenciál na to, aby patrili medzi ozdoby turnaja.
Ktoré kluby majú na ZOH najviac hráčov?
Niektoré organizácie budú mať na talianskom ľade výrazne väčšie zastúpenie než iné. Najviac hráčov posiela Tampa Bay Lightning, ktorá má v turnaji až desať hokejistov.
Za ňou nasledujú Florida Panthers s deviatimi hráčmi a trojica Colorado Avalanche, Minnesota Wild a New Jersey Devils, ktoré majú po osem nominovaných reprezentantov.
Atypické rozmery a nový hokejový chrám
Hokejový turnaj sa hrá v dvoch halách v Miláne – v novej aréne Santagiulia a v hale Rho. Zaujímavosťou je, že všetky zápasy sa hrajú na klzisku, ktoré nemajú európske rozmery ani rozmery NHL.
To znamená, že ihrisko je širšie o 9 cm a o 96 cm kratšie. Samotná aréna Santagiulia je architektonicky výnimočná stavba, ktorá bola dokončovaná špeciálne pre tento turnaj.
Kombinuje moderný dizajn, kapacitu na úrovnu 12-tisíc miest pre hokej a technológie určené pre globálne televízne prenosy. Aj keď pôvodne panovali pochybnosti, či organizátori všetko stihnú načas, hokejový turnaj by nemal byť ohrozený.
Najmladší a najskúsenejší hráči turnaja
Na turnaji v Miláne a Cortine sa stretne hokejová budúcnosť s hokejovou históriou. Súčasné nominácie ukazujú extrémny generačný rozptyl – od tínedžerov, ktorí ešte len zbierajú prvé skúsenosti medzi mužmi, až po štyridsiatnikov s plnými vitrínami trofejí.
Najmladším hráčom celého turnaja bude Lotyš Alberts Smits, ktorý bude mať v deň začiatku turnaja len 18 rokov a 71 dní. Najmladším hráčom z NHL je kanadský talent Macklin Celebrini (San Jose), ktorý nastúpi vo veku 19 rokov a 243 dní.
Na opačnom konci vekového spektra stojí francúzsky veterán Pierre-Edouard Bellemare. Skúsený center bude mať počas turnaja 40 rokov a 342 dní, čím sa stane najstarším účastníkom hier.
Najstarším aktívnym hráčom NHL na turnaji bude Sidney Crosby, ktorý vo veku 38 rokov povedie kanadský výber. Práve on je symbolom generačného mosta – patrí medzi posledných hráčov, ktorí zažili všetky veľké úspechy kanadskej éry s NHL hráčmi na turnaji a zároveň sa postaví proti novej vlne draftových jednotiek a mladých lídrov.
Generačný mix podčiarkuje aj fakt, že na turnaji sa predstaví až 79 hráčov s predchádzajúcou skúsenosťou z tohto fóra, zatiaľ čo viaceré reprezentácie nominovali hráčov, ktorí v NHL odohrali len svoje prvé sezóny. Spolu sa na turnaji objaví 39 víťazov Stanleyho pohára, ale aj niekoľko hráčov, ktorí ešte len čakajú na svoju prvú veľkú klubovú trofej.
Prečo sú hviezdy tak drahé?
Jednou z najcitlivejších tém návratu hráčov NHL bola otázka poistenia. Najväčšie hviezdy majú viacročné kontrakty v hodnote desiatok miliónov dolárov a ich kluby požadovali plnú ochranu v prípade zranenia. Práve téma poistenia a zodpovednosti patrila medzi kľúčové body rokovaní medzi NHL, hráčskou asociáciou, IIHF a organizátormi podujatia.
Podľa zámorských médií patria medzi najviac chránených hráčov turnaja tí, ktorí majú najvyššie klubové kontrakty a sú zároveň lídrami svojich reprezentácií. Konkrétne sumy známe nie sú, ale zatiaľ čo v minulosti to pri hviezdach NHL bolo na úrovni jednotiek miliónov dolárov, teraz hovoríme o desiatkach miliónov.
Ide najmä o mená ako McDavid, Matthews, Leon Draisaitl či MacKinnon, ktorých hodnota pre kluby aj národné tímy presahuje samotný športový rozmer. Dohoda, ktorá umožnila ich účasť v Miláne, tak nebola len športovým kompromisom, ale aj komplexnou právnou a finančnou dohodou.
Zodpovednosť za zdravie hráčov a možné zranenia nesie počas turnaja IIHF. NHL prakticky svoje hviezdy turnaju „prepožičala“ a týmto pádom je krytá voči možným finančným stratám.
Stále chýbajú
Rusko zostáva dlhodobo vylúčené z medzinárodných súťaží pre pretrvávajúcu geopolitickú situáciu. Kým v individuálnych športoch môžu Rusi štartovať ako neutrálni športovci bez vlajky a hymny, v hokeji sa samostatný „neutrálny výber“ nepredstaví. Chýbať budú mená ako Alexander Ovečkin, Nikita Kučerov, Andrej Vasilevskij, Jevgenij Malkin, Artemij Panarin či Kirill Kaprizov.
Neúčasť „zbornej“ zároveň mení rozloženie síl medzi favoritmi. Ešte väčší priestor na medaily sa otvára pre tímy ako Kanada, USA, Švédsko či Fínsko, ale aj pre reprezentácie „druhej vlny“ – napríklad Švajčiarsko, Česko alebo Slovensko.
Z absencie Ruska na turnaji môžu v play-off NHL profitovať kluby, kde sú hráči z tejto krajiny lídrami. Či už ide Tampu Bay, Minnesotu, Vegas, Washington alebo Los Angeles.
Spojenie hokejových velikánov
Taliansky hokejový sviatok je vnímaný ako návrat kráľa na trón. Podarí sa Kanade znovu triumfovať, alebo nastal čas Spojených štátov amerických? Prekvapia nedávni majstri sveta Česi, prípadne nejaká zo severských krajín?
