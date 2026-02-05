Mala odcestovať na ZOH, no rieši iné problémy. Uniesli jej matku, ktorá je bez liekov zrejme v zlom stave

Americkí vyšetrovatelia zatiaľ neprišli na to, kto uniesol matku moderátorky televíznej stanice NBC Savannah Guthrieovej. Novinárka tak nevycestovala na zimné olympijské hry, kde mala pôsobiť priamo na mieste s aktuálnymi informáciami.
Jej matka Nancy má 84 rokov. K úradom sa dostal list s požiadavkou o výkupné a bola zrejme unesená proti svojej vôli. Americký prezident Donald Trump nariadil všetkým federálnym orgánom, aby pomohli „dostať matku bezpečne domov“.
Guthrieová spolu so svojimi dvoma súrodencami vydali emotívnu výzvu na prepustenie ich matky, v ktorej poukázali na jej zlý zdravotný stav a to, že nemá svoje lieky.
Krehké zdravie
„Všetci ťa hľadajú, mamička. Všade. Tvoje deti nebudú oddychovať, kým nebudeme zase spolu,“ uviedla žurnalistka.
Nancy naposledy videli v sobotu (31.1.) večer vo svojom dome približne 10 km severovýchodne od Tucsonu, keď ju členovia rodiny vysadili okolo 21:30 h miestneho času. V nedeľu (1.2.) ráno vzrástla panika, keď v kostole zistili, že chýba, a informovali o tom jej rodinu.
Matka môže byť bez liekov v zlom zdravotnom stave. „Jej zdravie a srdce sú krehké. Žije v neustálej bolesti. Nemá žiadne lieky. Potrebuje ich, aby prežila. Potrebuje ich, aby netrpela,“ povedali súrodenci vo výzve.
Potrebujú dôkaz
Laboratórne výsledky z domu i jeho okolia a iné dôkazy nevedú orgány k možnému podozrivému. Šerif nevedel povedať, či sa na údajnom únosu podieľala viac ako jedna osoba.
„Sme pripravení rokovať. Potrebujeme bezpochyby vedieť, že je nažive a že ju máte. Prosím, ozvite sa nám,“ uviedla rodina ohľadom platby výkupného.
V piatok 6. februára mala Guthrieová spolumoderovať otvárací ceremoniál ZOH v Taliansku pre NBC, ale podľa televízie sa už na vysielaní nezúčastní, aby sa mohla venovať svojej rodine.