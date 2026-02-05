Cesta do Talianska trvalo nekonečne dlho, Vlhová sa v kolóne stretla s Fialkovou. Podrží Liptáčku koleno? - FOTO

Časť slovenskej výpravy na zimné olympijské hry v Taliansku cestovala vyše 16 hodín. Ide o Ivonu Zvaríkovú (rod. Fialkovú), ktorá však súťažiť nebude, keďže už ukončila športovú kariéru.
Bude však pôsobiť ako nejaká poradkyňa či opora nielen pre svoju sestru Paulínu, ale aj pre ostatných biatlonistov. Cestu z Brezna do Weissenbachu zaznamenala na sociálnej sieti.
Zažila dlhé kolóny, chladné počasie, ale aj únavu, keď na ubytovanie dorazila až okolo 00:30 h miestneho času. Okrem toho sa stihla nečakane stretnúť aj so zlatou olympijskou medailistkou.
Fialková zdieľala video dlhej kolóny na ceste do Antholzu, ktorú sprevádzalo husté sneženie. Vyzeralo to ako z roprávky, no pri takejto dlhej ceste akoby človek nevnímal krásu okolitej prírody.
Následne ukázala fotografiu s Petrou Vlhovou, ktorá bola v rovnakom čase na rovnakom mieste. „Nekonečná cesta pokračuje. V kolóne aj s Peťou. Svet je malý,“ napísala mladšia z dvojice sestier Fialkových.
Na snímke bývala biatlonistka Ivona Fialková a lyžiarka Petra Vlhová na ceste do Talianska.
Nebyť problémov na trase presunu zo Slovenska do dejiska olympijských hier, tak by to celé trvalo približne desať hodín, no predlžilo sa to o ďalších šesť.
„Neuveriteľné. Dorazili sme na hotel o pol jednej ráno. Ty kokso, z Brezna do Weissenbachu trvala cesta 16 a pol hodiny. To je asi nový rekord,“ povedala Fialková vo videu v hotelovej izbe.
Ubytovaná je vo Weissenbachu, ktorý je približne hodinu cesty vzdialený od Anterselvy, kde sa budú konať biatlonové podujatia.
Slovenská nátura
Vlhová sa od zranenia v januári 2024 nepredstavili na žiadnych pretekoch a zatiaľ nepotvrdila ani to, či sa zúčastní slalomu 18. februára. Práve v tejto disciplíne obhajuje zlato z Pekingu 2022.
Niekdajší reprezentačný lekár a chirurg Ernest Caban priznal, že dĺžka rekonvalescencie u Vlhovej je príliš dlhá a neštandardná. „Krížny väz je zahojený za šesť týždňov, po ďalších šiestich sa ide do čiastočnej záťaže a po ďalších štyroch už do úplnej. Niekde som čítal, že aj Vlhovci neskôr sami priznali, že prehliadli pri prvej operácii poškodenie chrupavky,“ priblížil pre portál sportweb.pravda.sk.
„Poznáme Petrinu buldodžiu povahu. Nie je ako Mikaela Shiffrinová či Lindsey Vonnová, že prídu po úraze a sú spokojné s 28. miestom. Petra je vlčiak. A ak nebude na bedni, tak bude nespokojná. To je naša nátura,“ ozrejmil uznávaný lekár.
Vráti sa na vrchol?
Porovnal zranenia 41-ročnej Američanky a Federicy Brignoneovej. To Vonnovej nebolo horšie ako u Liptáčky, avšak Taliankine áno. Štart 30-ročnej Slovenky na ZOH vidí 50 na 50.
„Ak aj pôjde, nerátajme, že bude v prvej desiatke. Klobúk dole pred ňou, ak to zvládne bez ťažkostí, ale aj verejnosť si musí uvedomiť, že dvojročný výpadok zanechá aj na takej špičkovej pretekárke následky,“ priznal Caban.
„Keď si Petra pojazdí, tak sa môže vrátiť do Svetového pohára aj na vrchol. V našej gubernii by v pondelok skončila a v stredu by na ňu každý zabudol. Takýto koniec by nebol pekný. Držím jej palce a verím, že sa to neudeje a ešte v kariére dosiahne úspech,“ doplnil na margo toho, že pred tromi rokmi otec Igor Vlha povedal, že by jeho dcéra mohla ukončiť kariéru po aktuálnych olympijských hrách.