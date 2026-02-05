Aká je kvalita ľadu v Miláne? Tatar s Hudáčkom sa zhodli: Ako hrať na rybníku, je to duté a duní to - FOTO

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zažije druhé zimné olympijské hry v kariére. Pred 12 rokmi v Soči bol ešte ako hráč NHL, tentoraz už ako útočník švajčiarskeho Zugu.
„Vtedy som si neuvedomoval, že olympiáda je taká česť. Navyše som nečakal, že ďalšie dvoje hry budú bez hráčov NHL. Teraz sa snažím vstrebať olympijskú atmosféru a užívať si, že tu môžem byť,“ povedal 35-ročný rodák z Ilavy pre web sport.cz.
Po Petrovi Šťastnom, Róbertovi Petrovickom, Žigmundovi Pálffym, Zdenovi Chárovi a Marekovi Hrivíkovi bude len šiestym slovenským hokejistom, ktorý zároveň ponesie vlajku na ceremoniáli.
Zvláštny prvý dojem
„Teším sa na to. Hráči z NHL do Soči dorazili až po slávnostnom otvorení, takže sme ho zmeškali. Som aj futbalový fanúšik. Síce fandím Bayernu Mníchov, ale San Siro je úžasný štadión s veľkolepou históriou,“ uviedol tretí najproduktívnejší hráč Zugu v tejto sezóne s 30 bodmi.
V klube hráva aj s Čechmi Dominikom Kubalíkom, Janom Kovářom, Danielom Voženílkom a Davidom Skleničkom. Najmä s prvým menovaným si dobre rozumie, keďže väčšinu ročníka hrali v rovnakej formácii. Priznal, že sa v šatni navzájom dobiedzajú.
Slováci už medzičasom stihli absolvovať dva tréningy – jeden v hlavnej hale Santa Giulia, druhý na tréningovom štadióne. „Prvý dojem je zvláštny. Nemyslím si, že kvalita ľadu je zlá, puk po ňom dobre kĺže. Ale ľad mi príde akýsi dutý. Keď korčuľujete, tak počujete, ako to duní. Je to ako hrať vonku na rybníku. Možno je to len otázka zvyku a o pár dní mi to už nebude vadiť,“ dodal pre spomenutý portál.
Rovnaké názory
Podobné dojmy má aj Libor Hudáček, ktorý je najstarším členom kádra v olympijskom výbere Slovenska. „Ľad bol dobrý, všetci sme si pochvaľovali, vyhrali sme bago, tak sme spokojní. Je to však trošku duté, bude počuť každé dupnutie, trošku ako na rybníku, ale inak fajn,“ opísal pre webstránku denniksport.sk.
„Viem, že okolo zimáku boli špekulácie. Nemal som pochýb, že to bude v pohode. Je to pekný, veľký štadión. Vyskúšali sme si odrazy od mantinelov, lebo ihrisko je menšie, aby sme mali dobrú orientáciu v priestore,“ priblížil obranca Patrik Koch pre rovnaký web.
K celej veci sa vyjadril aj brankár Samuel Hlavaj. „Ľad mi príde dutý, vadil mi trošku zvuk, ale inak je hala fajn. Bude to len o čosi rýchlejšie, vôbec sa nebude v strednom pásme stáť. Jediné sme si všimli, že sa to dosť odráža od mantinelov,“ dodal Hlavaj na margo užšieho klziska než je v zámorí.