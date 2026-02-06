Gól strelil takmer po roku. Černák sa usmieval a v dobrej nálade odchádza na olympiádu - VIDEO

Dvadsaťjeden zápasov, z toho 19 víťazných a iba a jedna prehra v riadnom hracom čase.
Táto úctyhodná bilancia trvajúca od 21. decembra až do 6. februára vyniesla hokejistov Tampa Bay Lightning nielen na čelo Atlantickej divízie, ale aj celej Východnej konferencie NHL.
V poslednom zápase pred olympijskou prestávkou Tampa prevalcovala úradujúceho šampióna Floridu 6:1 a gólovo k tomu prispel aj slovenský obranca Erik Černák. Ak taký defenzívny bek, akým je Černák, strelí gól, je to veľká vec. Dve a pol minúty pred koncom druhej tretiny Tampa viedla už 3:0, keď prišla Černákova chvíľa.
Najprv strela, potom gól
Najprv vystrelil na bránku Floridy. Po nedôraznom zákroku brankára Daniila Tarasova si dokorčuľoval po puk za bránku, obtočil sa okolo nej a s prispením ramena ruského brankára Panthers skóroval. Černák strelil prvý gól v tejto sezóne a premiérový od 27. februára 2025, keď bol úspešný v zápase proti Calgary.
„Je to pekné streliť prvý gól v sezóne. Vystrelil som z vrcholu útočného kruhu, dokorčuľoval si puk, ovinul sa okolo bránky a šťastne skóroval. Snáď prídu aj ďalšie góly,“ vravel Erik Černák v pozápasovom rozhovore na webe Tampy Bay. Po skvelej novoročnej sérii zápasov nemohla z jeho úst chýbať chvála na mužstvo.
„Je úžasné, akou premenou sme prešli v tejto sezóne. Hráme víťazný hokej, všetci odvádzame skvelú prácu a stojíme pri sebe. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou toho všetkého,“ potvrdil.
Parádny zápas
V zápase bol najviac vyťažený obranca Lightning s vyše 23 minútami na ľade, z toho 6 minút a 10 sekúnd odohral v oslabení. Okrem gólu si pripísal štyri „hity“, dve strely, blok aj plusový bod.
„Naše oslabenia boli v prvej tretine výborné. My sme v nich neinkasovali a aj to nám pomohlo streliť pár gólov a utiecť súperovi v zápase,“ dodal Černák.
Rovnako ako Černák aj ďalších sedem jeho spoluhráčov plus tréner Jon Cooper zamieria teraz do Milána na olympijský hokejový turnaj.
Veľa olympioniko
Cooper bude trénerom Kanady a berie so sebou Brandona Hagela, Američanov posilní Jake Guentzel, Lotyšov Zemgus Girgensons, Dánov Oliver Bjorkstrand, Švédov duo Pontus Holmberg a Victor Hedman a Švajčiarov J. J. Moser. A to sa ešte zranilo zranili ďalší dvaja hráči z Tampy Bay. ktorí mali namierené na ZOH 2026. Sú nimi Brayden Point a Anthony Cirelli. Nahradia ich Sam Bennett z Floridy a Seth Jarvis z Caroliny.
„Všetci sa už tešíme na olympiádu, lebo zahrať si tam znamená veľmi veľa. Chcem zostať zdravý a užiť si to čo najviac,“ doplnil Černák.