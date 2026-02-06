Gól strelil takmer po roku. Černák sa usmieval a v dobrej nálade odchádza na olympiádu - VIDEO

Erik Černák gólom prispel k víťazstvu Tampy Bay nad Floridou 6:1. Bol najviac vyťažený obranca.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HOKEJ NHL: Tampa Bay - Florida
Zaslúžená radosť hokejistov Tampy Bay po víťazstve nad Floridou 6:1. Vpravo slovenský obranca Erik Černák. Foto: SITA/AP
Dvadsaťjeden zápasov, z toho 19 víťazných a iba a jedna prehra v riadnom hracom čase.

Táto úctyhodná bilancia trvajúca od 21. decembra až do 6. februára vyniesla hokejistov Tampa Bay Lightning nielen na čelo Atlantickej divízie, ale aj celej Východnej konferencie NHL.

V poslednom zápase pred olympijskou prestávkou Tampa prevalcovala úradujúceho šampióna Floridu 6:1 a gólovo k tomu prispel aj slovenský obranca Erik Černák. Ak taký defenzívny bek, akým je Černák, strelí gól, je to veľká vec. Dve a pol minúty pred koncom druhej tretiny Tampa viedla už 3:0, keď prišla Černákova chvíľa.

Najprv strela, potom gól

Najprv vystrelil na bránku Floridy. Po nedôraznom zákroku brankára Daniila Tarasova si dokorčuľoval po puk za bránku, obtočil sa okolo nej a s prispením ramena ruského brankára Panthers skóroval. Černák strelil prvý gól v tejto sezóne a premiérový od 27. februára 2025, keď bol úspešný v zápase proti Calgary.

„Je to pekné streliť prvý gól v sezóne. Vystrelil som z vrcholu útočného kruhu, dokorčuľoval si puk, ovinul sa okolo bránky a šťastne skóroval. Snáď prídu aj ďalšie góly,“ vravel Erik Černák v pozápasovom rozhovore na webe Tampy Bay. Po skvelej novoročnej sérii zápasov nemohla z jeho úst chýbať chvála na mužstvo.

„Je úžasné, akou premenou sme prešli v tejto sezóne. Hráme víťazný hokej, všetci odvádzame skvelú prácu a stojíme pri sebe. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou toho všetkého,“ potvrdil.

Parádny zápas

V zápase bol najviac vyťažený obranca Lightning s vyše 23 minútami na ľade, z toho 6 minút a 10 sekúnd odohral v oslabení. Okrem gólu si pripísal štyri „hity“, dve strely, blok aj plusový bod.

„Naše oslabenia boli v prvej tretine výborné. My sme v nich neinkasovali a aj to nám pomohlo streliť pár gólov a utiecť súperovi v zápase,“ dodal Černák.

Rovnako ako Černák aj ďalších sedem jeho spoluhráčov plus tréner Jon Cooper zamieria teraz do Milána na olympijský hokejový turnaj.

Veľa olympioniko

Cooper bude trénerom Kanady a berie so sebou Brandona Hagela, Američanov posilní Jake Guentzel, Lotyšov Zemgus Girgensons, Dánov Oliver Bjorkstrand, Švédov duo Pontus Holmberg a Victor Hedman a Švajčiarov J. J. Moser. A to sa ešte zranilo zranili ďalší dvaja hráči z Tampy Bay. ktorí mali namierené na ZOH 2026. Sú nimi Brayden Point a Anthony Cirelli. Nahradia ich Sam Bennett z Floridy a Seth Jarvis z Caroliny.

„Všetci sa už tešíme na olympiádu, lebo zahrať si tam znamená veľmi veľa. Chcem zostať zdravý a užiť si to čo najviac,“ doplnil Černák.

Viac k osobe: Erik ČernákJon Cooper
Firmy a inštitúcie: Florida PanthersNHLTampa Bay Lightning
Okruhy tém: NHL NHL 2025/2026 Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
