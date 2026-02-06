Ako cestovať na olympiádu Miláno / Cortina 2026: Lietadlom, autom aj vlakom zo Slovenska

Po dvadsiatich rokoch sa zimné olympijské hry vracajú do Talianska. Milano Cortina 2026 budú 25. zimnými olympijskými hrami a uskutočnia sa v termíne 6. – 22. februára 2026. Pre slovenských fanúšikov ide o jednu z najdostupnejších olympiád posledných desaťročí, keďže severné Taliansko je vzdialené len niekoľko hodín cesty a dostupné je lietadlom, autom aj vlakom.
Z pohľadu slovenských fanúšikov bude hlavným dejiskom Miláno, kde sa odohrá hokejový turnaj s návratom hráčov zo zámorskej NHL. Veľkú pozornosť pritiahne aj Petra Vlhová, ktorá by mala v Cortine d’Ampezzo obhajovať slalomové zlato zo zimných hier v Pekingu 2022. Biatlonové súťaže sa uskutočnia v tradičnom stredisku Anterselva.
Rozptýlenie dejísk po severnom Taliansku robí z olympiády atraktívnu, ale logisticky náročnejšiu udalosť. Fanúšikovia, ktorí plánujú navštíviť viacero súťaží, by preto mali dopravu a presuny riešiť vopred. V nasledujúcom článku prinášame prehľad možností, ako sa na olympiádu dostať zo Slovenska a ako sa presúvať medzi jednotlivými dejiskami.
Letecky: najrýchlejšia cesta na olympiádu
Pre fanúšikov zo Slovenska patrí lietadlo medzi najpohodlnejšie a najlacnejšie spôsoby, ako sa dostať na zimné olympijské hry do Milána. Aj počas olympijského obdobia budú k dispozícii viaceré priame letecké spojenia z okolitých letísk.
Z Bratislavy lieta do Milána nízkonákladová spoločnosť Ryanair. Spoje sú plánované v dňoch pondelok, štvrtok, piatok a nedeľa. Podľa aktuálne dostupných cien sa spiatočné letenky počas olympiády pohybujú v rozpätí približne 90 až 140 eur v závislosti od termínu. Napríklad pobyt od 9. do 12. februára (tri noci) vychádza na približne 118 eur alebo v termíne 9. – 16. februára (týždeň) na 91 eur a krátky jednodňový pobyt 13. – 14. februára na približne 139 eur.
Z Budapešti ponúka priame denné lety do Milána spoločnosť Wizz Air. Počas olympijského obdobia sa ceny spiatočných leteniek pohybujú približne v rozmedzí 100 až 150 eur, pričom výhodou je každodenná frekvencia letov. Ďalšou alternatívou je Viedeň, odkiaľ lieta Ryanair do Milána tiež každý deň. V porovnaní s inými letiskami ide často o najlacnejšiu možnosť – ceny spiatočných leteniek sa počas olympiády pohybujú približne od 50 do 100 eur v závislosti od obsadenosti.
Pri plánovaní cesty sa odporúča sledovať ceny s dostatočným predstihom, keďže dopyt počas olympijských hier môže výrazne kolísať najmä v dňoch hokejových zápasov a hlavných finálových súťaží.
Z letiska Malpensa do Milána
Z medzinárodného letiska Malpensa Airport je najspoľahlivejším spojením do centra Milána vlak Malpensa Express. Cena jednosmerného lístka na trase Malpensa – Milano Centrale je 15 eur. Vlaky premávajú približne každých 30 minút v širokom dennom intervale z terminálu T1 a cesta do centra trvá približne 30 minút.
Alternatívou sú autobusové transfery viacerých dopravcov, vrátane spojov Malpensa Shuttle priamo z terminálu T1. Cena jednosmerného lístka sa pohybuje približne okolo 10 eur a čas jazdy je v závislosti od dopravnej situácie približne 60 minút.
Lístky na vlakové aj autobusové spojenia z letiska do centra Milána je možné zakúpiť online vopred, v lístkových automatoch na letisku a staniciach, ako aj priamo vo vlaku alebo autobuse. Počas olympijských hier sa odporúča nákup lístkov vopred pre vyšší dopyt po doprave.