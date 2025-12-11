Hlas-SD stojí za Šutajom Eštokom, Ferenčák sa podľa Puciho strane obrátil chrbtom

Poslanecký klub strany Hlas-SD deklaroval svoju jednotu, len Ferenčák sa im podľa Puciho obrátil chrbtom. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v mene 25 poslancov klubu strany Hlas-SD zdôraznil, že stoja bezpochyby za predsedom strany Matúšom Šutajom Eštokom.
Osobné ambície by mali byť na poslednom mieste
Reagovali tak na dnešné vyjadrenia poslanca Jána Ferenčáka, ktorý dnes oznámil svoj odchod z poslaneckého klubu Hlasu po jeho odvolaní z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti. Raši dnešné Ferenčákové vyjadrenia označil za nekorektné.
„Hovorím za 25 poslancov klubu Hlas-SD. Som presvedčený, že osobné ambície by mali byť vždy až na tom poslednom mieste,“ vyhlásil Raši s tým, že odvolanie Ferenčáka prebehlo legitímne. Je podľa neho prirodzené, že dochádza k výmenám predsedov výborov.
„Je to rozhodnutie nášho klubu, je to rozhodnutie našej strany, prebehlo úplne legitímne, a to, že sa ambícia niekoho nenaplní, nemôže byť dôvodom na to, aby vznikal nejaký problém,“ zdôraznil Raši a podotkol, že strana funguje na základe pravidiel. Preto aj zvolanie snemu, na ktoré Ferenčák vyzval, má svoje pravidlá, ktoré sú jasne napísané.
„Snem sa zvoláva vtedy, keď o to požiada viac ako polovica členov predsedníctva, rozhodcovská komisia alebo štyri krajské rady,“ spresnil Raši, ktorý tak nevidí dôvod na to, aby Ferenčák vyzýval na zvolanie snemu k tomu, či chcú členovia Hlasu Šutaja Eštoka za predsedu. Raši súčasne podotkol, že to, čo sa dnes udialo, je z hľadiska života občanov pre Slovensko nepodstatné.
Chcel však v mene poslaneckého klubu vyvrátiť pochybnosti, ktoré Ferenčák zasial. Zopakoval, že predseda strany má podporu od vedenia strany aj od celého poslaneckého klubu. Raši je presvedčený, že Šutaj Eštok má podporu aj od celej členskej základne.
„K tímu sa chrbtom neobracia“
„Nový predseda výboru bude zvolený za našu stranu na najbližšej riadnej schôdzi,“ doplnil predseda parlamentu. Raši poznamenal, že Ferenčáka sa nechystajú vylúčiť zo strany Hlas-SD. „Teraz prichádza čas pravdy – ukázať, že mu ide o vládu a Programové vyhlásenie vlády,“ dodal Raši. Predseda poslaneckého klubu Hlasu Róbert Puci zdôraznil, že Hlas je jeden tím, ktorý ťahá za jeden povraz.
„K tímu sa chrbtom neobracia, bohužiaľ, náš dnes už bývalý kolega Janko Ferenčák sa nám chrbtom obrátil. Rozumieme, že strata funkcie bolí, ale osobné ambície nemôžu rozbíjať ani klub, ani stranu, ktorá stojí na nejakých spoločných hodnotách a hlavne nemôžu ísť proti stanovám, ktoré sme si všetci spolu v strane odsúhlasil,“ dodal Puci, ktorý rovnako nevidí najmenší dôvod na to, aby strana Hlas-SD v tejto chvíli zvolávala snem. Výzvu na zvolanie snemu tak vníma ako „výplod sklamaného človeka, ktorý prišiel o stoličku“.
Poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD) dnes poslanci Národnej rady SR v tajnom hlasovaní odvolali z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Na hlasovaní sa zúčastnilo 111 poslancov, všetci odovzdali hlasovacie lístky, dva však boli neplatné. Za odvolanie Ferenčáka hlasovalo 107 poslancov, proti bol jeden a jeden poslanec sa zdržal. Ferenčák po svojom odvolaní z funkcie oznámil svoj odchod z poslaneckého klubu strany Hlas. Súčasne vyzval predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka, aby urýchlene zvolal snem strany s jedným bodom programu, ktorým je prehodnotenie pôsobenia predsedu strany. Ferenčák chce, aby nechal členov strany sa vyjadriť, či aj naďalej trvajú na jeho pôsobení v pozícii predsedu.