Šimečka odmietol komentovať škandál Fera Jokea: Nevidím dôvod, prečo by som sa mal k tomu vyjadrovať, odkazuje líder progresívcov - VIDEO

Hviezda progresívnej scény – komik František Košarišťan alias Fero Joke bol dvomi mladými mužmi obvinený zo sexuálneho obťažovania. Predseda Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka škandál nechcel komentovať napriek tomu, že prípad vzbudil pohoršenie značnej časti verejnosti.
Po sociálnych sieťach sa už niekoľko dní šíri video dvoch mužov – Jakuba a Matúša, v ktorom detailne opisujú ako ich mal komik Fero Joke sexuálne obťažovať po talkšou moderátora Rasťa Ilieva v pražskej Lucerne.
Obaja muži sú fanúšikmi Fera Jokea, tak sa s ním chceli odfotiť, no pri spoločnej fotografii mal Košarišťan nemiestne žarty a začal ich obchytkávať – jedného za zadok, druhému siahol do rozkroku. Obaja zostali z nevhodného správania komika mimoriadne zaskočení.
„Mysleli sme si, že reprezentuje tú správnu stranu. Toto nie je niečo, čo by som čakal od človeka, ktorý tak tvrdo šije do nemorálnych politikov,“ vyjadrili sa muži po nepríjemnom incidente.
Fero Joke mal viac vypité
Video vyvolalo vlnu kritiky smerom ku komikovi, od ktorého sa veľká časť verejnosti dožadovala vysvetlenia. Košarišťanovi trvalo nejaký čas, kým prelomil mlčanie a zverejnil status, v ktorom sa za svoje správanie ospravedlnil a odôvodnil to tým, že mal v ten večer viac vypité.
„Sám sebe som veľkým kritikom a tieto dni vyhodnocujem, ako vzniknutú situáciu využiť pre rast a zlepšenie. Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Po odchode ľudí z podniku som medzi kamarátmi vypil viac, než bolo zdravé a to ovplyvnilo moje vyhodnocovanie situácie. Je to pre mňa veľkým ponaučením,“ napísal vo svojom statuse.
Šimečka škandál nechcel komentovať
Košarišťan je známa hviezda progresívnej scény. Na sociálnej sieti sa v minulosti pochválil fotografiami s populárnymi politikmi z Progresívneho Slovenska, akým je napríklad diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, či exprezidentka Zuzana Čaputová.
Vo štvrtok v parlamente sme sa pýtali predsedu Progresívneho Slovenska, čo si o kauze Fera Jokea myslí, a či mu postačuje komentár, že komik mal viac vypité. „Úprimne povedané nevidím dôvod, prečo by som mal ako predseda strany a poslanec parlamentu sa k tomu vyjadrovať,“ prekvapil Šimečka strohou odpoveďou.
Líder PS sa zároveň vyhováral na to, že aktuálne riešia v parlamente mimoriadne dôležité a vážne veci. Na otázku, či sexuálne obťažovanie nie je vážna vec, Šimečka reagoval slovami: „Keď sú to vážne veci, tak o tom píšte.“