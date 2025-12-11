Odvolanie Ferenčáka je podľa SaS pokračovaním rozpadu koalície, PS sa hlasovania nezúčastnilo

Poslanca Hlasu Jána Ferenčáka parlament odvolal z funkcie predsedu európskeho výboru.
NR SR: Zasadnutie výboru pre európske záležitosti
Zľava v pozadí: Predseda vlády SR Robert Fico a odvolaný predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák počas zasadnutia Výboru NR SR pre európske záležitosti k stretnutiu premiéra SR Roberta Fica s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom a k ďalším krokom SR, ktoré vyplývajú zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu. Bratislava, 10. január 2025.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje odvolanie poslanca HlasuJána Ferenčáka z postu predsedu európskeho výboru za pokračovanie koaličného rozkladu. Koalícia tak prišla o jedného poslanca, keďže Ferenčák sa už predtým vyjadril, že ak ho odvolajú, odíde z poslaneckého klubu Hlasu.

Vládny chaos sa tak stupňuje a hádky budú pokračovať. Toto je rozklad koalície v priamom prenose. O chvíľu budeme svedkami ďalších nespokojných poslancov a vydieračských praktík, ktoré sú typické pre toto vládnutie. Kupovanie poslancov pri hlasovaní sa tak stane bežnou praxou, na ktoré by mali zbystriť zrak aj orgány činné v trestnom konaní,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Za odvolanie Ferenčáka hlasovalo aj KDH. „Pán Ferenčák bol dva roky súčasťou vládnej koalície ako poslanec, ktorý vždy, keď bolo treba, zabral. Nemali sme dôvod sa ho teraz nejako výrazným spôsobom zastávať,“ komentoval predseda KDH Milan Majerský.

Hnutie Progresívne Slovensko sa na tajnom hlasovaní nezúčastnilo. Ako zdôvodnila predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Zuzana Mesterová, PS sa nebude zúčastňovať na riešení personálnej krízy tejto „hanebnej vlády“.

Bolo jasné, že poslanci Smeru zvažujú, sedia, nebolo celkom zrejmé, čo idú robiť. Tak keď chceli pán Ferenčáka odvolať, museli to urobiť sami, zdvihnúť sa a ísť hlasovať. My už s touto vládou nebudeme riešiť ich vnútorné konflikty a personálne krízy, kým oni tu zatiaľ budú deštruovať celý právny štát,“ povedala.

