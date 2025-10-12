Hlas a Smer sa nevedia zhodnúť na guvernérovi NBS. Šutaj Eštok odkázal Ficovi, aby sa odosobnil

Predseda koaličnej strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok trvá na opätovnej nominácii Petra Kažimíra do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska. Povedal to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza v reakcii na výroky predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý nomináciu Kažimíra odmieta. Podľa Šutaja Eštoka však Fico neprezentoval jednu jedinú odbornú výhradu voči Kažimírovi alebo nejaké jeho pochybenie.
Šutaj Eštok si stojí za profesionálnou prácou vyšetrovateľov. Je dobré, že ministerstvo vnútra má v rukách Hlas-SD
„Ak tu pán predseda Smeru hovorí o tom, že dosť bolo nejakej zrady, odkazujem, aby sa už trošku odosobnil,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že Kažimír sa mohol vyhnúť trestnému stíhaniu, ak by svedčil proti Ficovi. „Zradca by to urobil,“ zdôraznil šéf Hlasu s tým, že Kažimír naopak trval na svojej nevine a odmietal udať Fica.
Kaliňák potvrdil plnú podporu Ficovi, na čele Smeru nemá podľa ministra obrany konkurenciu
Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že on mohol mať výhrady napríklad voči nominácii Tibora Gašpara na podpredsedu parlamentu, ľudí však nekádruje. Tiež by podľa vlastných slov mohol trvať na odstúpení Pavla Gašpara z postu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. „Takto v koalícii nefingujeme,“ doplnil s tým, že koaliční partneri sa budú buď rešpektovať alebo by mali diskutovať, či chcú dovládnuť.