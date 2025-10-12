Pellegrini vyzval Fica, aby jasne vysvetlil, prečo chce posunúť komunálne a krajské voľby o rok

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) doteraz neprezentoval relevantný dôvod, pre ktorý by chcel o rok posunúť komunálne a krajské voľby. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to skonštatoval prezident Peter Pellegrini. Ak má diskusia na túto tému pokračovať, Fico by mal podľa hlavy štátu deklarovať, či je jeho motivácia ekonomická, alebo napríklad politická.
Väčšina samosprávnych krajov odmieta posúvať voľby o rok, upozorňujú na porušenie princípov právneho štátu
„Určite to nemôže urobiť bez tých, ktorých sa to týka,“ vyhlásil prezident s tým, že v prípade posunu volieb by sa musela meniť ústava, a to by sa nemalo bez širšej diskusie, ktorá by zahrnovala samosprávy. „Počkajme si najskôr na tú diskusiu a naozaj by som chcel vidieť, keby pán premiér mohol predstaviť dôvody,“ skonštatoval Pellegrini. Doplnil, že ak dôvod na posunutie volieb nie je relevantný, ale len politicko-taktický, také zmeny ústavy by sa robiť nemali.