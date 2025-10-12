Progresívne Slovensko chce zmeniť zákon o SIS, preverenie by už nemala vykonávať samotná tajná služba

Ako vysvetlili predkladatelia návrhu, zmena by bola v záujme zvýšenia dôveryhodnosti a transparentnosti spravodajskej služby a posilnenia vonkajšej kontroly.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
Sprava v popredí: Člen predsedníctva PS Ivan Korčok a predseda PS Michal Šimečka počas tlačovej besedy strany Progresívne Slovensko. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Poslanci za Progresívne Slovensko (PS) navrhujú zmeny v bezpečnostnej previerke riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Návrh novely zákona o SIS a ochrane utajovaných skutočností preložili do parlamentu poslanci PS Irena Bihariová, Martin Dubéci, Tomáš Valášek a Zuzana Števulová.

Ako vysvetlili v dôvodovej správe, cieľom je novelizovať legislatívu tak, aby riaditeľ SIS, prípadne osoba dočasne poverená riadením SIS, boli povinne podrobení bezpečnostnej previerke na stupeň Prísne tajné od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), a to pred menovaním do funkcie, respektíve počas procesu výberu kandidáta. To isté by pritom platilo aj o podmienkach a postupe pri zrušení osvedčenia.

Cieľom je sprísniť podmienky preverovania

Ako vysvetlili predkladatelia návrhu, zmena by bola v záujme zvýšenia dôveryhodnosti a transparentnosti spravodajskej služby a posilnenia vonkajšej kontroly. Zabezpečilo by sa tak, že osoba vo vedení SIS spĺňa tie najprísnejšie štandardy, ak ide o bezpečnostnú spoľahlivosť.

Poslanci súčasne zdôraznili potrebu zaistenia prvku „krížovej kontroly“ v systéme spravodajských orgánov či orgánov oprávnených preverovať spoľahlivosť osôb pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami.

Potreba zavedenia krížovej kontroly

„Súčasná legislatíva umožňuje, aby osobu uchádzajúcu sa o funkciu riaditeľa SIS preverovala samotná SIS, čiže osoby, ktoré budú voči riaditeľovi po jeho vymenovaní v subordinačnom vzťahu,“ upozornili poslanci s tým, že ide o právnu anomáliu, ktorá sa prieči požiadavke materiálneho právneho štátu a je prekážkou dôveryhodnosti preverenej osoby.

Poslanci v tejto súvislosti pripomínajú, že problém s nízkou dôveryhodnosťou, príklonom k organizovanému zločinu a využívaniu jeho praktík pretrváva na Slovensku od samotného vzniku SIS v roku 1993.

„Zavedenie povinnej previerky pre riaditeľa SIS ako prvok vonkajšej kontroly je krok, ktorý by aspoň čiastočne otvoril cestu k obnoveniu dôvery v nezávislosť a spoľahlivosť SIS ako orgánu štátu, zabezpečujúceho ochranu národnej bezpečnosti,“ uzavreli predkladatelia návrhu, ktorí navrhujú účinnosť od 1. januára budúceho roku.

