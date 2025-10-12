Na Slovensku funguje „tučný štát“, niektoré inštitúcie treba podľa Majerského úplne zrušiť

Na Slovensku podľa predsedu opozičného KDHMilana Majerského funguje tučný štát a v rámci jeho zoštíhlenia by sa mali úplne zrušiť niektoré inštitúcie. Ako ďalej povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, napriek tejto situácii prehadzuje štat v mnohých oblastiach svoje kompetencie na samosprávy. Neposkytuje im však potrebné financie.
„A permanentne sledujeme iba to, že sa prenášajú kompetencie bez financií,“ skonštatoval Majerský. Doplnil, že štát v súčasnosti zbytočne míňa peniaze na drahý aparát, budovy alebo prenájmy.
Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SDMatúš Šutaj Eštok pripustil, že štát je potrebné zoštíhliť. „Súhlasím aj s tým, aby sa zlúčil Protimonopolný úrad s Úradom pre verejné obstarávanie. Aby sme sa pozreli na to, že tu máme množstvo zbytočných budov,“ povedal minister.