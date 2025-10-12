Na Slovensku funguje „tučný štát“, niektoré inštitúcie treba podľa Majerského úplne zrušiť

Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok pripustil, že štát je potrebné zoštíhliť.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
KDH: Zasadnutie celoslovenskej rady
Predseda KDH Milan Majerský (uprostred) počas tlačovej besedy na tému: Udeľovanie ocenení pre dlhoročných aktívnych členov hnutia pri príležitosti 35. výročia vzniku KDH v rámci zasadnutia celoslovenskej Rady Kresťanskodemokratického hnutia v Nitre. Nitra, 15. február 2024. Foto: archívne, SITA/Martin Havran.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Na Slovensku podľa predsedu opozičného KDHMilana Majerského funguje tučný štát a v rámci jeho zoštíhlenia by sa mali úplne zrušiť niektoré inštitúcie. Ako ďalej povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, napriek tejto situácii prehadzuje štat v mnohých oblastiach svoje kompetencie na samosprávy. Neposkytuje im však potrebné financie.

„A permanentne sledujeme iba to, že sa prenášajú kompetencie bez financií,“ skonštatoval Majerský. Doplnil, že štát v súčasnosti zbytočne míňa peniaze na drahý aparát, budovy alebo prenájmy.

Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SDMatúš Šutaj Eštok pripustil, že štát je potrebné zoštíhliť. „Súhlasím aj s tým, aby sa zlúčil Protimonopolný úrad s Úradom pre verejné obstarávanie. Aby sme sa pozreli na to, že tu máme množstvo zbytočných budov,“ povedal minister.

Viac k osobe: Matúš Šutaj EštokMilan Majerský
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDKDH Kresťanskodemokratické hnutie
Okruhy tém: diskusná relácia Na telo Minister vnútra SR Opozícia Predseda KDH Samosprávy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk