Šimečka: Výročie útoku na Tepláreň nám musí pripomínať, kam vedú nenávistné slová – FOTO

Nedeľňajšie výročie vražedného útoku na bratislavský bar Tepláreň by nám malo pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom. Skonštatoval to predseda opozičného Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka.
Pripomenul, že Juraj Vankulič a Matúš Horváth boli zavraždení kvôli nenávisti iba preto, že boli v niečom iní. Toto mimoriadne smutné výročie navyše podľa lídra progresívcov prichádza v tieni schválenej novely ústavy, ktorá ubližuje menšinám.
Politici by mali ľuďom pomáhať, nie šíriť nenávisť
„Pripomeňme si, prosím, Jurajovu a Matúšovu pamiatku a robme spoločne všetko preto, aby sa takáto tragédia už neopakovala. Všetci ľudia na Slovensku si zaslúžia žiť v bezpečí, bez ohľadu na svoju etnicitu, vieru, politické presvedčenie, identitu alebo lásku. A veľkú zodpovednosť za to máme práve my – politici. Našou úlohou je ľuďom zlepšovať život, nie šíriť nenávisť a robiť z nich terče,“ vyhlásil Šimečka.
Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko pri príležitosti výročia útoku kritizujú ľudsko-právnu situáciu LGBTI menšiny na Slovensku. „Povedzme si to otvorene, novela Ústavy SR je pokračovanie teroru zo Zámockej inými prostriedkami. Tri roky po útoku našiel vrah zo Zámockej v Národnej rade SR 90 myšlienkových nasledovníkov,” vyhlásil riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového Pride Peter Weisenbacher.
Kritika ústavnej novely
Novelou sa podľa neho z ústavy stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. „Klame preto, lebo intersex ľudia existujú. SR je jediná krajina, ktorá má v ústave zadefinované pohlavia, sme na smiech celému svetu,“ skonštatoval Weisenbacher.
Ani po troch rokoch od vraždy v Teplárni sa situácia kvír ľudí nezlepšila, upozorňujú mimovládky
V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.