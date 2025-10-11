Kaliňák potvrdil plnú podporu Ficovi, na čele Smeru nemá podľa ministra obrany konkurenciu

Robert Kaliňák odmietol aj úvahy o tom, že by mal Fico záujem o voľné miesto sudcu na Ústavnom súde.
NR SR: Rokovanie 28. schôdze
Zľava: Predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády SR minister obrany SR Robert Kaliňák a podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba počas rokovania 28. schôdze Národnej rady SR na návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky. Bratislava, 21. január 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Minister obrany a podpredseda Smeru-SSD Robert Kaliňák si nevie predstaviť, že by kandidátku Smeru do ďalších parlamentných volieb viedol niekto iný ako Robert Fico, ktorého označil za silného lídra. V Sobotných dialógoch RTVS Kaliňák povedal, že nikdy nemal ambíciu Roberta Fica vymeniť na premiérskej stoličke.

Robert Kaliňák odmietol aj úvahy o tom, že by mal Fico záujem o voľné miesto sudcu na Ústavnom súde. „Robert Fico je skvelý ústavný právnik, ale myslím si, že aj svojimi vyjadreniami, akým spôsobom vedie stranu, aj vládu, a chce aby sme boli najúspešnejší v nadchádzajúcich voľbách, tak to nepovažujem za vôbec relevantné,“ povedal Kaliňák.

Zároveň pripustil, že Ústavný súd má problémy s lehotami, mnohé konania trvajú veľmi dlho. „Ale toto sú veci, ktoré treba posunúť dopredu a určite sa dopredu posunú,“ dodal minister Kaliňák. Líder Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka na otázku, či by jeho strana v parlamente podporila prípadnú kandidatúru terajšieho predsedu Smeru na post ústavného sudcu, odpovedal jednoznačne nie.

Kaliňák nepotvrdil ani ambíciu Tibora Gašpara nahradiť vo vedení Smeru Roberta Fica. Gašpar ako nová tvár podľa neho do strany dobre zapadol, výborne vystupuje, výborne bojuje. Má podľa Kaliňáka pred sebou skvelú politickú budúcnosť, ale Robert Fico je, napriek zdravotným problémom po atentáte, silný líder.

