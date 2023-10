Grendel vyzval Šimečku, aby nedopustil odovzdanie ministerstva vnútra Pellegriniho Hlasu

Gábor Grendel (OĽaNO a priatelia) vyzýva predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku, aby nedopustili odovzdanie ministerstva vnútra, Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) i Policajného zboru strane Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii.

Vyvstávajú z toho viaceré otázky

Reagoval tak na to, že SaS verejne vyzvala progresívcov, aby pri koaličných rokovaniach ponúkli predsedovi strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petrovi Pellegrinimu nielen post predsedu vlády, ale aj ministerstvo vnútra, aby odmietol ponuku Roberta Fica (Smer-sociálna demokracia).

Pellegrini ale podľa Grendela nikdy verejne nepodmienil svoj vstupu do štvorkoalície s PS, SaS a Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) pozíciou ministra vnútra. Podľa Grendela z toho vyvstávajú viaceré otázky, napríklad to, že sú ľudia z Hlasu známi protikorupčnými postojmi, alebo prečo si v SaS myslia, že takáto ponuka by mohla Pellegriniho presvedčiť.

Nie sú garanciou spravodlivosti

„Hlas nie je garanciou spravodlivosti. Peter Pellegrini a jeho strana nie sú garanciou protikorupčného ťahu na bránu,“ vyjadril sa Grendel. Doplnil, že ak by cenou za vznik štvorkoalície s Hlasom bolo ministerstvo vnútra pre Hlas a jeho ľudí, podľa neho by to znamenalo koniec spravodlivosti na Slovensku.

Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO a priatelia) pripomenul, že Pellegrini sa neraz vyjadril, že má v úmysle odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana, a tiež chce zvážiť zrušenie Špeciálnej prokuratúry a odvolanie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Apeloval na progresívcov i SaS, aby nedávali takéto ponuky, lebo to podľa neho nie je to, čo si prajú občania Slovenska.