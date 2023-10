Policajný prezident Hamran pravdepodobne v polícii skončí

Policajný prezident Štefan Hamran k 31. októbru pravdepodobne skončí v polícii. Ako v utorok povedal v diskusnej relácii Na telo Plus televízie Markíza, chce si však ešte počkať na „finále“, teda zverejnenie mena nového ministra vnútra.

Pokiaľ by sa ním stal napríklad bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, Hamran by podľa vlastných slov nemusel skončiť. Ak sa však ministrom stane niekto, s kým sa nebude vedieť stotožniť, z funkcie odíde.

„Určite si oddýchnem,“ odpovedal Hamran na otázku, čomu by sa po odchode z polície venoval. Ako dodal, oddychoval by aspoň rok, prípadne dva. Policajný prezident sa už predtým podľa medializovaných informácii vyjadril, že žiadosť o odchod do civilu už vypísal, ale ešte ju nepodal.