Gašpar: Cestou do Moskvy sme chceli vyslať signál krajinám EÚ, že bez diskusie nebudú skutočné riešenia – VIDEO

Bez diskusie nebudú skutočné riešenia. O tom bola podľa podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD) cesta do Moskvy.

Gašpar tvrdí, že cieľom návštevy bolo vyslať signál ostatným členským krajinám EÚ a ich lídrom, že je potrebné si sadnúť a vypočuť sa. Len tak sa podľa neho môžu prijímať riešenia.

„Toto je jeden zo symbolov našej cesty do Ruska, a stretnutia sa s partnermi,“ vyhlásil Gašpar.

Chcú posunúť vzťahy

„My vnímame zložitosť globálnej bezpečnostnej situácie veľmi vážne a chceli by sme prispieť k tomu, aby sa táto situácia vyriešila, aby sa upokojila, aby sa mohli nadviazať staré vzťahy, či už ekonomické, športové alebo kultúrne,“ uviedol Gašpar s tým, že majú záujem aj o to, aby odovzdali slovenským občanom informácie o tom, ako sa na to pozerajú v Ruskej federácii a prispieť do medzinárodného dialógu.

„Pokúsime sa posunúť tieto vzťahy, ktoré sú dnes nielen medzi štátmi, ale aj v našich vnútroštátnych pomeroch veľmi zlé. Chcem veriť, že táto návšteva bude mať svoj pozitívny význam,“ vyhlásil podpredseda parlamentu.

Politika na všetky svetové strany

Pripomenul, že Slovensko chce robiť politiku na všetky svetové strany. „Som rád, že sa toto tvrdenie o medzinárodnej politike napĺňa. My skutočne chceme prispieť do spoločného dialógu tým, že budeme vnímaní ako štát, ktorý chce zabezpečiť celosvetovo dobré obchodné vzťahy a mier, a chceli by sme byť viditeľní na mape Európy,“ doplnil Gašpar.

Súčasne vyzdvihol zaujatie stanoviska Ruskej federácie o tom, že netreba zasahovať do vnútorných záležitostí jednotlivých krajín. „Ja oceňujem takýto postoj a prístup, pretože to je základ ďalšej spolupráce,“ povedal.

Bez diskusie skutočné riešenia nebudú

Gašpar súčasne prišiel aj s odkazom pre všetkých, ktorí cestu do Moskvy kritizovali, či už ide o Slovensko alebo iné členské krajiny EÚ. Ako pripomenul, zaznievajú hlasy o tom, že vládna koalícia ťahá Slovensko k Rusku.

„Ja oceňujem skutočne rovnocenný dialóg partnera s partnerom, oceňujem to, že sme si vyjasnili pozície a povedali si, čo nás trápi a aké by mohli byť riešenia. Chcem všetkým kritikom povedať, že bez diskusie skutočné riešenia nebudú. O tom bola táto cesta,“ dodal Gašpar s tým, že predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin uviedol, že rešpektuje pozíciu Slovenska a rovnako rešpektuje záväzky vo vzťahu k EÚ.

„Na druhej strane chceme mať vzájomne výhodnú spoluprácu. Ja verím, že sme naštartovali dialóg, ktorý to podporí,“ uzavrel Gašpar.