Slováci sa môžu zapojiť do zbierky na muníciu pre Ukrajinu, iniciatíva pozýva aj na ďalšie protesty

Občianske združenie Mier Ukrajine spustila ďalšiu fázu zbierky na muníciu pre Ukrajinu. Táto fáza má názov „My sme Európa – posielame ďalej“. Ako uviedol Marián Kulich z Mier Ukrajine, občanom Slovenska ponúkajú možnosť opäť sa zapojiť do zbierky a pomôcť Ukrajine.

Občianske združenie ďalej informovalo, jeho členovia sú už niekoľko dní na Ukrajine, kde sa stretávajú s ukrajinskými politickými predstaviteľmi, obrancami, ako aj predstaviteľmi občianskej spoločnosti na Ukrajine.

Vyjadriť chcú podporu Ukrajine

„Táto cesta s cieľom vyjadriť podporu Ukrajine je zároveň reakciou zástupcov a zástupkýň slovenskej občianskej spoločnosti na cestu koaličných politikov do Moskvy ohrozujúcu našu bezpečnosť a slobodu,“ uviedlo občianske združenie.

Pripomenulo tiež, že má za sebou viacero darcovských kampaní na pomoc Ukrajine. Ide napríklad o 650-tisíc eur, ktoré sa vyzbierali na odmínovací stroj Božena slovenskej výroby. Minulý rok sa tiež v rámci kampane Munícia pre Ukrajinu, ktorou sa Slováci pripojili k iniciatíve českej vlády na nákup munície pre Ukrajinu, vyzbieralo vyše 4,7 milióna eur.

„Z nich sa doteraz 4,4 milióna použilo na nákup približne 2 700 delostreleckých granátov kalibru 122 mm a 5 500 kusov granátov M433 (HEDP) kalibru 40×46 mm do ručných granátometov,“ dopĺňa OZ. Dodávky munície zabezpečuje Dárek pro Putina z Česka, ktorý je technickým, komunikačným i logistickým partnerom zbierky Munície pre Ukrajinu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pozýva aj na protesty

Mier Ukrajine tiež pozýva na ďalšie protesty „Slovensko je Európa, Dosť bolo Ruska”, ktoré sa budú konať 24. januára vo viacerých slovenských mestách.

„Chceme aby Ukrajinci vedeli, že Slováci sú s nimi a odmietajú kolaboráciu s Rusmi. Na námestie v slovenských mestách prišlo 10. januára viac ako 35-tisíc ľudí. Spolu s nimi ostro odmietame, aby cesty slovenských politikov viedli zradcovsky do Moskvy. Tak ako Ukrajina hrdinsky vzdoruje Rusku, sa ani my nedáme zatlačiť do Putinovho náručia. Kolaborantské správanie väčšinu Slovákov nereprezentuje, to je náš odkaz z námestí, ktorý nesieme dnes po Ukrajine,” vraví Lucia Štasselová.

Božena je v Charkovskej oblasti

Členovia a členky OZ budú na Ukrajine ešte niekoľko dní.

„Okrem Kyjeva a Ľvova, kde nadviazali spoluprácu s rehabilitačným centrom pre ukrajinských vojakov Next Step, plánujú ešte navštíviť aj východnú Ukrajinu, konkrétne Charkov. Cieľom je sa stretnúť s ukrajinskými operátormi slovenského odmínovača Božena, na ktorý sa vyzbierali slovenskí a českí darcovia s pomocou Taiwanu,“ uvádza Mier Ukrajine.

Dodáva, že Božena v súčasnosti pracuje v Charkovskej oblasti, kde sú rozsiahle územia zamorené mínami.