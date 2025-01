Šutaja Eštoka zaujímajú najmä potreby Slovenska. Verí, že poslanci Hlasu vyrokujú niečo aj v Moskve, aj v Kyjeve – VIDEO

Ak by si mal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vybrať cestu do Moskvy alebo na Ukrajinu, zostal by na Slovensku.

Problémy Slovenska je podľa neho potrebné riešiť na Slovensku. Uviedol to na pondelkovej tlačovej besede.

Cestu s poslancami Hlasu nekonzultoval

Cestu poslancov Hlasu Samuela Migaľa, Radomíra Šalitroša a Jána Ferenčáka s nimi predseda Hlasu nekonzultoval. Ako uviedol, ani so svojimi ministrami nekonzultuje, kam idú na pracovné cesty. Ako však doplnil, Ferenčák ide na Ukrajinu ako predseda zahraničného výboru, a takéto cesty sú podľa neho normálne.

„Dúfam, že to bude mať význam pre Slovensko. Či už zahraničná cesta predstaviteľov do Moskvy alebo na Ukrajinu by mala byť dôležitá pre Slovensko. Nezaujímajú ma potreby ani Ruska, ani potreby Ukrajiny. Zaujímajú ma potreby SR. Takže verím, že kolegovia pre Slovensko niečo vyrokujú aj v Moskve, aj v Kyjeve,“ uviedol Šutaj Eštok.

Otvorenie mimoriadnej schôdze nepodporia

Minister sa vyjadril aj k mimoriadnej schôdzi, na ktorej chce opozícia prijať uznesenie o zahraničnopolitickom smerovaní. Ako uviedol, otvorenie tejto schôdze nepodporia. Opozícia podľa ministra iba straší, že by vláda chcela Slovensko vzďaľovať od EÚ a ťahať ho k Rusku.

„Máme podpísané memorandum troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré jasne hovorí o našej zahraničnej politike a o zakotvení Slovenska vrámci EÚ a NATO. Garantujem, že kým my v Hlase budeme súčasťou tejto vlády, tak sa v tejto orientácii zahraničnej politiky nebude meniť nič,“ zdôraznil minister vnútra, no upozornil, že naďalej trvajú na tom, že chcú robiť suverénnu politiku v záujme Slovenska, a to na všetky štyri svetové strany.

Ukotvenie Slovenska je však podľa jeho slov jasné, a to v EÚ. „Ale nebudeme len pasívnym členom a budeme upozorňovať na nezmyselné veci, ktoré sú schvaľované na pôde EÚ,“ uzavrel Šutaj Eštok.