Ficove zahraničné cesty rozdelili politickú scénu, kým Raši ich víta, opozícia hovorí o trápnom divadle

Slovenskí politici sa v nedeľných politických diskusiách vyjadrili aj k bombardovaniu ropovodu Družba Ukrajinou.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 33. schôdze
Predseda Národnej rady SR Richard Raši. Foto: archívne, SITA/Kancelária NR SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Tohtotýždňové stretnutia premiéra Roberta Fica s ukrajinským, ruským či čínskym prezidentom neboli zbytočné. Myslí si to predseda Národnej rady SRRichard Raši. „Stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským určite nebolo zbytočné. Napriek politickému iskreniu sme pre Ukrajinu veľmi dôležitý partner, čo potvrdila aj táto schôdzka,“ povedal Raši v diskusnej politickej relácii STVR O päť minút dvanásť.

Dialóg s Ruskom ako cesta k mieru

Strana Hlas-SD nemá problém ani s pracovnou cestou premiéra Roberta Fica v Číne a s jeho rokovaním s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. „Čína je dôležitým ekonomickým partnerom. Nemôžme ignorovať Čínu. Takéto stretnutia otvárajú cestu k biznisu,“ dodal Raši.

Márne podľa neho nebolo ani stretnutie Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Akékoľvek rokovania, ktoré otvárajú cestu k mieru, sú vnímané pozitívne,“ konštatoval Raši.

Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS)Branislav Gröhling sa zo stretnutí a rokovaní premiéra Fica „smeje“. Podľa neho, bolo to trápne divadlo. „Aj Putinovi bolo trápne, keď mu dával náš premiér otázky. Náš „suverénny“ premiér tam čo robil? Ešte aj tým diktátorom bol ukradnutý,“ povedal Gröhling, ktorý je presvedčený, že zbytočné bolo aj rokovanie Fico – Zelenskyj, na ktorom pre Slovensko náš premiér nevybavil absolútne nič.

Reakcie na útok na ropovod Družba

Slovenskí politici sa v nedeľných politických diskusiách vyjadrili aj k bombardovaniu ropovodu Družba Ukrajinou. „To, že Ukrajinci opäť v sobotu zaútočili na ropovod Družba je výsmech stretnutiu Fico – Zelenskyj,“ povedal v TA3 v relácii V politike predseda SNS Andrej Danko.

Proti ničeniu energetickej infraštruktúry sa vyjadril aj predseda KDH Milan Majerský. „Nesúhlasím, aby Ukrajina bombardovala ropovod,“ povedal v TA3 Majerský. Predseda SaS Branislav Gröhling chápe kroky Ukrajiny v tejto otázke a slovenskej vláde nahlas vyčíta, že sa už dávno od ruských energií neodstrihla.

Viac k osobe: Andrej DankoBranislav GröhlingMilan MajerskýRichard RašiRobert FicoVladimir PutinVolodomyr Zelenský
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDNárodná rada SRSaS Sloboda a Solidarita
Okruhy tém: Čínsky prezident diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Opozícia Predseda KDH predseda Národnej rady SR predseda SaS Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Ropovod Družba Ruský prezident Ukrajinský prezident

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk