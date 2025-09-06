Fico neočakáva rýchle ukončenie vojny, vyjadril sa aj k vstupu Ukrajiny do EÚ

Slovensko podľa slov premiéra Roberta Fica nebude umiestňovať žiadnych vojakov na Ukrajine
Martin Dargaj
Šéfredaktor
3 min. čítania
Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj v Užhorode
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas bilaterálneho stretnutia v Užhorode (5. september 2025). Foto: SITA/Úrad vlády SR.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Vstup Ukrajiny do Európskej únii (EÚ) bude dlhý príbeh, myslí si to slovenský premiér Robert Fico. V relácii STVR Sobotné dialógy zopakoval, že Slovensko je pripravené podporovať vstup nášho východného suseda do EÚ.

Ukrajina však podľa Fica bude musieť splniť všetky podmienky, ktoré súvisia so vstupom. „Členstvo Ukrajiny v EÚ pomôže únii ako takej, povedal som pánovi Zelenskému, že sme kedykoľvek pripravení sa s nimi rozprávať o ich vstupe do EÚ,“ povedal Fico.

Konštruktívna debata so Zelenským

Ukrajina si v prvom rade bude musieť pri vstupe do EÚ dať podľa neho pozor na veľké krajiny únie. „Pretože tieto budú vytvárať umelé prekážky pre vstup Ukrajiny do EÚ,“ podotkol Fico s tým, že termín vstupu Ukrajiny do EÚ sa neodvážil predpovedať. „Bude to dlhý proces,“ konštatoval.

Slovenský premiér podľa svojich slov nechcel na piatkovom rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vytvárať dusnú atmosféru. Debata medzi štyrmi očami bola podľa Fica konštruktívna. „Bola tvrdá výmena názorov, ale súčasne bola podaná ruka na zlepšovanie vzájomných vzťahov,“ doplnil Fico.

Preprava zemného plynu

Diametrálne rozdielne názory však mali pri dodávkach ruských energií cez ukrajinské územie. „Vôbec sme si nerozumeli v téme útokov na ropnú infraštruktúru. Pán Zelenskyj mi povedal, že keď Rusko útočí na infraštruktúru na Ukrajine, že oni majú právo útočiť na infraštruktúru na ruskom území. No dobre, ale potom poškodzujú aj nás,“ zdôraznil Fico.

Fotogaléria k článku:

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj v Užhorode
Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj v Užhorode
Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj v Užhorode
7 fotografií v galérii
Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj v Užhorode

Spoločnú reč politici stále nenašli ani pri preprave zemného plynu cez Ukrajinu. Naopak, spoločnú reč našli napríklad pri dopravných projektoch, či pri projekte elektrického prepojenia s Mukačevom.

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj v Užhorode
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas bilaterálneho stretnutia v Užhorode (5. september 2025). Foto: SITA/Úrad vlády SR.

„Suma sumárom treba však povedať, že aj keď máme iný názor, treba sa rozprávať. Ak sa nebudeme rozprávať, a budeme pchať hlavu do piesku, tak len tu krízu prehlbujeme. Je našou povinnosťou robiť všetko preto, aby dve krajiny žijúce vedľa seba, riadne spolupracovali,“ konštatoval Fico.

Slovenskí vojaci na Ukrajinu nepôjdu

Slovenský premiér v relácii tiež povedal, že ruský prezident Vladimir Putin je pripravený so Zelenským. „Ak nebudú rokovať, tak tá vojna bude pokračovať. Vidím, že sa nechcú stretnúť, ale cítia, že sa budú musieť stretnúť,“ povedal Fico s tým, že americký prezident Donald Trump je najlepším adeptom na mediátora pri rokovaniach ukrajinského a ruského prezidenta o mieri.

Slovenský premiér po ostatných udalostiach a po stretnutiach s hlavami štátu Ruska a Ukrajiny však neočakáva rýchle nastolenie mieru na Ukrajine. „Som dosť pesimistický, čo sa týka rýchleho ukončenia vojny na Ukrajine,“ konštatoval Fico.

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj v Užhorode
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským po ich rokovaní v Užhorode (5. september 2025). Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP.

Prvým krokom k mieru na Ukrajine však podľa Fica musí byť jasne povedané „NIE“ Ukrajine, čo sa týka jej možného vstupu do NATO. „Ak jasne povieme, že Ukrajina nebude v NATO, tak je to prvý predpoklad pre ukončenie vojny na Ukrajine,“ zdôraznil Fico, podľa ktorého bolo Rusko v tejto otázke oklamané. Taktiež Ukrajinu podľa neho klamú všetci tí, ktorí hovoria o jej možnom vstupe do aliancie. „Všetci, ktorí tvrdili Zelenskému, že zoberieme Ukrajinu do NATO, tak mu klamali,“ dodal Fico.

Aj Slovensko sa podľa slovenského premiéra chce podieľať na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Naďalej však odmieta vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu, čo povedal aj na piatkovom stretnutí ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. „Slovenská republika nebude umiestňovať žiadnych vojakov na Ukrajine. Vieme však pri realizovaní bezpečnostných záruk pomôcť napríklad logisticky. Hovorím o logistike, ako je napríklad využívanie prepravných trás,“ povedal Fico.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Underground School
Russia Ukraine War
APTOPIX Russia Ukraine War Underground School
18 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Underground School
Viac k osobe: Donald TrumpRobert FicoVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Americký prezident Dodávky plynu cez Ukrajinu Mier na Ukrajine Premiér Slovenskej republiky Rokovania o mieri na Ukrajine Ruský prezident Ukrajinský prezident Vstup Ukrajiny do EÚ Vstup Ukrajiny do NATO
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk