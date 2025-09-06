Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únii (EÚ). Podľa národniarov, Európska únia sa nemôže rozširovať donekonečna. „Je najvyšší čas prijať štáty, ako sú Srbsko a Čierna Hora, a ukončiť rokovania so štátmi, ktoré do Európskej únie nepatria,“ odkázala SNS.
SNS bude o svojom stanovisku informovať koaličných partnerov na koaličnej rade a požiada Roberta Fica o zmenu jeho postoja. Zároveň očakáva, že premiér otvorí tému rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským aj vo veci útoku ukrajinských bezpečnostných zložiek na ropovod Družba.
Ukrajina predstavuje bezpečnostné riziko pre členské štáty Európskej únie. Nie je pripravená ani politicky, ani ekonomicky na členstvo v EÚ. Ukrajina navyše odovzdala svoje nerastné bohatstvo Spojeným štátom americkým, a preto je otázne, ako by dokázala plniť záväzky voči Európskej únii. Hospodárstvo a štátna správa Ukrajiny sú v katastrofálnom stave.