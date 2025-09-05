Fico sa v Užhorode stretol so Zelenským, varoval pred dopadmi útokov na energetickú infraštruktúru

Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou majú podľa premiéra Roberta Fica potenciál posilniť sa napriek rozdielnym politickým postojom oboch krajín. Uviedol to po rokovaní s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Užhorode.
Obaja lídri sa dohodli na čo najskoršom zorganizovaní štvrtého spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa podľa predbežného návrhu mohlo konať 20. októbra na Slovensku. Fico označil vzťahy medzi oboma krajinami za „odsúdené na lepší a kvalitnejší charakter“, pričom ocenil aj možnosť viesť s ukrajinským prezidentom rozhovor medzi štyrmi očami.
„Na niektoré témy máme rozdielne názory, ale rešpektujeme sa a počúvame navzájom,“ vyhlásil premiér. Pripomenul, že rozdielne pohľady nemusia byť prekážkou v praktickej spolupráci.
Jednou z diskutovaných oblastí bola aj energetika. Premiér Fico varoval pred dopadmi vojenských útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré podľa neho môžu mať vplyv aj na Slovensko. „Nechceme byť súčasťou geopolitických hier v oblasti energetiky,“ uviedol a zdôraznil, že slovenská energetická politika bude vychádzať z princípu suverenity.
Slovenský premiér zároveň vyjadril podporu mierovým snahám a európskej perspektíve Ukrajiny. „Dobré susedské vzťahy, spravodlivý mier, čo najrýchlejšie prímerie a európska perspektíva – to sú štyri piliere, na ktorých chceme stavať,“ skonštatoval Fico a ponúkol Ukrajine zdieľanie slovenských skúseností s integračným procesom do EÚ.